Pokémon Écarlate et Violet - Obtenez un Darkrai via l'option Cadeaux Mystère

Alors que nous avons pu découvrir ce 7 décembre un nouveau trailer basé sur le Disque Indigo, deuxième partie du Pass d'Extension de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet, Game Freak nous propose encore quelques petites surprises pour nous faire patienter. Entre autres, les joueurs peuvent dès à présent récupérer un Darkrai via l'option Cadeaux Mystère en renseignant un code particulier. Le Pokémon est niveau 50 et possède le talent Mauvais Rêve.

Pour rappel, voici la marche à suivre pour accéder au menu Cadeau Mystère sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Ouvrir le menu du jeu

Sélectionnez "Poké Portail"

Sélectionnez "Cadeau Mystère"

Choisissez l'option de récupération via mot de passe

Entrez le code NEWM00N1SC0M1NG

Acceptez le cadeau

N'oubliez pas de sauvegarder !