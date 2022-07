The Pokémon Company recherche un.e archiviste

Le site Siliconera a repéré une annonce d'emploi publiée par The Pokémon Company qui recherche un archiviste afin de "collecter, classer et archiver" toutes les données concernant les Pokémon que ce soit dans les jeux ou en dehors. Le but est de réaliser une base de données Pokémon ainsi que des archives numériques mais aussi physiques (en recherchant et listant par exemple des cartes Pokémon.) L'archiviste se concentrera principalement sur les produits officiels et devra évidemment faire l'inventaire des Pokémon des neuf générations.

Le salaire annuel annoncé pour le poste se situe entre 75 000€ et 116 000€ . Mieux vaut avoir un bac ou une expérience professionnelle en accord pour postuler même si tout le monde peut tenter sa chance- avec une belle lettre de motivation et sur un malentendu, qui sait ? Pour en savoir plus et ou postuler, rendez-vous ICI