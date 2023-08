Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez le nouveau Pokémon Poltchageist

Alors qu'on aurait pu penser que tout aller reposer sur la nouvelle perche à selfie du Motismart pour donner l'envie aux joueurs d'acheter le DLC de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet, à savoir Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Game Greak et The Pokémon Company semblent avoir encore quelques surprises sous le coude. Nous avons en effet eu le droit à une nouvelle bande-annonce cinématographique ce jour, mettant en avant un Pokémon Exclusif : Poltchageist. Pour pouvoir mettre la main sur ce nouveau Pokémon, il faudra attendre le 13 septembre 2023, date de sortie de la première partie du DLC : Volume 1 : Le Masque Turquoise.

Poltchageist

Catégorie : Pokémon Matcha

​Type : Plante/Spectre

​Taille : 0,1 m

​Poids : 1,1 kg

​Talent : Aux Petits Soins