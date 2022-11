Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet : des joueurs mécontents exigent d'être remboursés sur le Nintendo eshop

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis une semaine sur Nintendo Switch et ils pulvérisent déjà les records de ventes (voir ici et là.) Pourtant les jeux sont loin de faire l'unanimité. En cause, d'innombrables soucis techniques mais aussi la conception visuelle du jeu, jugée par beaucoup comme trop simpliste et grossière. Il y a d'ailleurs une scission nette dans le ressenti des joueurs entre ceux qui crient au scandale et l'arnaque et les autres qui prétendent s'amuser comme jamais malgré les problèmes. Plus globalement, on note aussi un décalage entre les tests parus sur les sites spécialisés et le tombereau d'avis négatifs partagés par les joueurs sur le net, à base de vidéos de bugs et de glitchs hallucinants. Il suffit d'ailleurs de se rendre sur le site Metacritic pour constater le gouffre (au 26 novembre 2022 ) entre le Métascore des critiques ( 74/100 ) et la note des joueurs ( 2,9/10 ). Pas étonnant dès lors, d'apprendre que de nombreux joueurs ayant acheté l'une des deux versions du jeu sur l'eShop ont demandé à se faire rembourser. Un fil de discussion du forum Reddit compile plusieurs cas différents de demandes de remboursements dans divers pays et, si certaines se sont heurtées à une fin de non recevoir, d'autres, à priori, auraient abouti. Des joueurs auraient ainsi réussi à se faire rembourser et d'autres auraient été orientés vers un autre titre du catalogue, et cela malgré la politique en la matière de Nintendo.

Sur le site officiel de Nintendo, il est en effet bien spécifié que "nous ne pouvons pas procéder à un remboursement ou à un échange pour les achats erronés, et/ou si vous n'aimez pas le jeu." Dans le cas d'un préachat, il est possible d'annuler très facilement sa précommande (via l'icône de jeu) mais seulement une semaine avant la sortie du titre (lire ICI). Il n'y a pas de droit de rétractation (que ce soit de 7 ou de 14 jours ) pour les logiciels téléchargés même lorsqu'il n'existe pas de démo pour les tester. Lorsqu'on achète un jeu sur l'eShop on signe un contrat et on renonce explicitement à son droit à la rétractation. Il peut ensuite y avoir des gestes commerciaux mais rien qui n'oblige Nintendo. Après, il y a différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte; cela peut aussi dépendre du temps que vous avez passé en jeu et aussi de la date d'achat. Plus vous mettrez du temps à contacter le service client, moins vous aurez de chance d'être remboursé. Cependant, officiellement "toute vente est définitive" et à moins d'un grand mouvement populaire, vu le succès insolent du jeu, Nintendo n'a pas de raison de revenir là dessus. En cas de souci, nous vous conseillons de contacter directement le service client de Nintendo.

A propos des remboursements des jeux sur l'eShop de Nintendo :

Remboursement d'un jeu téléchargé ou un contenu téléchargeable (mauvais jeu, n'a pas aimé le jeu, achat accidentel). Nous ne pouvons pas procéder à un remboursement ou à un échange pour les achats erronés, et/ou si vous n'aimez pas le jeu. De plus, lors de l'achat de contenu numérique dans le Nintendo eShop, vous consentez au moment de l'achat à ce que Nintendo commence à remplir ses obligations contractuelles immédiatement, avant l'expiration du délai de rétractation, et ce faisant, vous renoncez expressément à l'exercice de votre droit de rétractation. Informations : Veuillez vous assurer de lire les descriptions de jeu et de consulter les captures d'écran disponibles sur le Nintendo eShop avant de réaliser un achat.

Nous vous invitons également à consulter le site de Nintendo pour obtenir des renseignements sur les jeux disponibles sur nos consoles.

Le contrôle parental peut être paramétré sur les consoles Nintendo, permettant ainsi aux parents de mettre en place des restrictions sur les achats dans le Nintendo eShop.

De plus, de nombreux sites web donnent leurs avis sur les jeux. Vous pouvez les consulter pour prendre des décisions d'achat.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Lire aussi :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Videogameschronicle