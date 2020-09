Nintendo Switch : vous allez enfin pouvoir vous rétracter et annuler vos précommandes sur l'eShop jusqu'à 7 jours avant la sortie des jeux

C'est un sujet épineux qui oppose les joueurs et plus largement les consommateurs aux distributeurs de jeux numériques sur consoles et ailleurs, et qui concerne notamment Nintendo : le droit à la rétractation, et plus particulièrement le droit à annuler une précommande sur l'eShop lorsqu'on achète un jeu plusieurs semaines avant sa sortie. Ça ne date pas d'hier (souvenez-vous) et d'ailleurs, un procès a même été intenté contre Nintendo pour obliger la société à respecter le droit européen en matière de droit à la rétractation. Un procès que Nintendo a finalement gagné en première instance... Cependant, on découvre aujourd’hui que deux lignes ont été ajoutées aux modalités liées aux précommandes sur l'eShop de la Nintendo Switch . En effet,désormais, le paiement des jeux précommandés ne s'effectuera que sept jours avant la sortie du jeu laissant ainsi du temps à l'acheteur pour annuler sa précommande. On peut d'ailleurs penser qu'avant cela le jeu ne sera pas préchargé dans la console.

Pour le jeux précommandés à moins de sept jours de la date de sortie, le paiement sera par contre immédiat et il n'y aura donc aucune possibilité d'annulation sachant qu'à chaque achat sur l'eShop, Nintendo demande à l'acheteur de renoncer à son droit à la rétractation. Sachez pour finir que cette directive ne s'appliquera qu'à partir du 13 novembre 2020.