Pokérus : le virus Pokémon aurait été éradiqué dans Pokémon Ecarlate et Violet

Si vous êtes un Pokéfan, vous connaissez probablement le Pokérus, un virus très rare mais très contagieux qui infecte les Pokémon dans les jeux depuis la deuxième génération. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Pokérus est bénéfique puisqu'il permet de booster les stats de ses Pokémon. Cependant si on en croit le datamineur Mattyoukhana, il semblerait que dans le monde de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le Pokérus ait été éradiqué une bonne fois pour toute. D'après ses recherches non seulement aucun Pokémon sauvage ne serait infecté par le virus mais il serait aussi impossible d'introduire le virus dans le jeu- peu importe la méthode. En même temps, il est vrai que ces derniers temps, on en a soupé du virus et peut-être que Game Freak et The Pokémon Company ont pensé qu'il était inutile d'en rajouter.

Traduction du tweet de Mattyoukhana :

Evidemment pour l'instant cela reste à confirmer. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Pokérus is no longer present in Scarlet & Violet! No assets for the Pokérus status icons exist in the game, and it can not be found on wild Pokémon.



After testing with a Pokémon forcibly given Pokérus, they still gain the usual EV yield (not x2), and Pokérus does not spread. pic.twitter.com/DIklfjbQHS