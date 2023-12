Ultime trailer du DLC 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate & Violet : date de sortie et toutes les infos et nouveautés

Comme prévu, l'ultime trailer de Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, le DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a été publié ce jour. L'occasion de découvrir le bouquet final préparé par Game Freak et The Pokémon Company. un bouquet final explosif avec le retour de nombreux Pokémon dont des Pokémon légendaires, la possibilité de voler avec Koraidon ou Miraidon ou encore de voir la vie à travers les yeux de ses Pokémon (grâce à une nouvelle machine, le Synchrotron). Retrouvez cet ultime trailer ci-dessous et toutes les nouveautés. D'autres infos sont à venir.

Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sera disponible le 14 décembre 2023.

Un lieu inconnu au sein de la Zone Zéro

Lors de votre aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, vous aurez l'occasion de retourner à Paldea et de descendre à nouveau au fond du cratère pour explorer un lieu inconnu de la Zone Zéro. Quel est le fameux trésor de la Zone Zéro et quel est le pouvoir caché de Terapagos ? Découvrez la vérité par vous-même !

Nouvelles informations sur le club de la Ligue de l'Institut Myrtille

Retrouvez ci-dessous des informations détaillées sur le club de la Ligue que vous rejoindrez à l'Institut Myrtille. Faites des activités Myrtille La vie scolaire à l'Institut Myrtille inclut des activités extracurriculaires appelées « activités Myrtille ». L'école assigne aux élèves des activités Myrtille leur permettant de remporter des Points Myrtille (PM) qui servent de monnaie au sein de l'établissement. Les PM sont utiles dans la boutique de l'école et dans la cafétéria, mais pas seulement : une fois membre du club de la Ligue, vous pourrez aussi utiliser les PM pour redécorer le local du club, ou encore inviter des Dresseurs ou Dresseuses que vous connaissez à vous rejoindre dans l'institut. De plus, vous pourrez participer à des activités Myrtille Union avec vos amis, comme celle qui consiste à trouver les Métamorph transformés en blocs disséminés sous le Terra-Dôme ! Amusez-vous ensemble en relevant les défis que représentent ces missions. Échangez des Pokémon Après que vous aurez discuté avec des intervenantes et intervenants spéciaux plusieurs fois, ces derniers vous proposeront d'échanger des Pokémon. Les Pokémon qu'ils proposeront porteront un ruban inédit, qui apparaît pour la première fois dans le contenu additionnel de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : le Ruban Partenaire. Si l'un de vos Pokémon porte ce ruban, il obtiendra un titre comportant le nom de son Dresseur ou sa Dresseuse d'Origine, qui s'affichera à chaque fois que le Pokémon entrera au combat. Modifiez votre style de lancer Si vous faites un don de PM au club de baseball de l'Institut Myrtille, vous pourrez modifier la manière dont vous lancez vos Poké Balls. Il existe de nombreux styles à apprendre. Adoptez celui qui vous convient et rendez vos combats Pokémon plus palpitants !

Des Pokémon légendaires de la série principale peuvent rejoindre votre équipe !

Pendant votre aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, vous pourrez croiser certains Pokémon légendaires issus d'autres jeux de la série principale. Si vous en trouvez un, vous pourrez le défier et l'ajouter à votre équipe. Avant de pouvoir croiser ces Pokémon légendaires, vous devrez avoir parlé à Jeffry Andise à l'Institut Myrtille. Si vous remplissez certaines conditions, il vous offrira des friandises qui vous permettront de croiser certains Pokémon légendaires lorsque vous serez de retour à Paldea. Jeffry Andise vous transmettra son vaste savoir sur ces Pokémon légendaires et vous contera également le récit épique de ses rencontres avec eux. Trouvera-t-il une oreille attentive auprès de vous ? Vous pourrez croiser Jeffry Andise après avoir terminé le scénario principal du contenu additionnel Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo. Pour recevoir les friandises vous permettant de rencontrer ces Pokémon légendaires, vous devez d'abord terminer les activités Myrtille et en rendre compte à Jeffry Andise. Accédez aux activités Myrtille sous le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille.

Synchronisez-vous avec vos Pokémon et explorez votre environnement

Une fois passé un certain stade de votre aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, vous pourrez utiliser un appareil appelé le Synchrotron pour voir le monde à travers les yeux de vos Pokémon. En vous synchronisant avec l'un de vos Pokémon, vous pourrez le guider dans ses mouvements et lancer des combats contre des Pokémon sauvages, ce qui constituera une toute nouvelle expérience de jeu. Cet appareil serait encore au stade de prototype. Vous pourrez l'utiliser après avoir contribué aux recherches d'une scientifique sous le Terra-Dôme. Vous pouvez aussi utiliser le Synchrotron dans le Club Union et profiter d'une nouvelle facette de l'univers Pokémon avec vos amis !

Débloquez le pouvoir de voler avec Koraidon ou Miraidon ! Votre Pokémon légendaire Koraidon ou Miraidon pourra voler pour la première fois après que vous aurez relevé le défi du Conseil 4 lancé par Nérine de la Ligue Myrtille. Dans un premier temps, ce pouvoir semble temporaire, mais visiblement, il peut devenir permanent et permettre à Koraidon ou Miraidon de s'envoler à tout moment. Pour cela, vous devez avoir atteint un certain stade de votre aventure. Volez par monts et par vaux avec votre Pokémon légendaire et profitez de la sensation de liberté que seul un monde ouvert peut offrir.

Le Pokémon légendaire Ogerpon

Le Pokémon légendaire Ogerpon possède plusieurs masques qui lui confèrent chacun une apparence différente. Ogerpon au Masque Turquoise Ogerpon au Masque de la Pierre Ogerpon au Masque du Puits Ogerpon au Masque du Fourneau

L'heure est à la fête avec des apparitions massives de Pokémon

Pour fêter la sortie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro Volume 2 : Le Disque Indigo, des apparitions massives évènementielles de différents Pokémon auront lieu dans la région de Paldea, à Septentria ainsi que sous le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille. Les Pokémon chromatiques auraient plus de chances d'apparaître lors de ces évènements, alors ne ratez pas cette occasion d'en croiser potentiellement ! Paldea : Flabébé / Septentria : Funécire Du vendredi 8 décembre 2023 à 00:00 UTC au jeudi 21 décembre 2023 à 23:59 UTC. Institut Myrtille : Crèmy À compter de la sortie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo le jeudi 14 décembre 2023 et jusqu'au jeudi 21 décembre 2023 à 23:59 UTC. Remarques : • Pour profiter des apparitions massives événementielles à durée limitée, vous devrez avoir téléchargé la dernière mise à jour du jeu ainsi que les dernières Actus Poké Portail. Un abonnement Nintendo Switch Online (payant) n'est pas nécessaire pour recevoir les dernières Actus Poké Portail.​ • Vous pouvez les télécharger en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ».

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

,

Lire aussi :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube