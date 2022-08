Pokémon Ecarlate et Violet - Koraidon et Miraidon partent en roue libre

Leur forme aérodynamique, l'espèce de celle et leurs cornes nous avaient mis sur la voie depuis leur annonce, aujourd'hui c'est officiel : les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet seront bien les montures de cette nouvelle aventure. Ces derniers ont d'après le trailer du dernier Pokémon Presents la possibilité de changer de forme pour nous permettre de voyager sur terre, en mer et même dans les airs. Tandis que Koraidon adoptera ainsi un style plus classique flirtant avec nos standards actuels, Miraidon de son côté aura un design beaucoup plus dynamique et futuriste.

Si l'on ne peut pas échapper au clivage entre les joueurs, avec d'un côté ceux saluant cette mise en avant des légendaires, et de l'autres ceux qui dénoncent ce côté "banalisation et vulgarisation" du statut de légendaire, nous vous laissons tout de même découvrir les informations officielles communiquées ce jour concernant ces nouvelles formes.