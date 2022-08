Pokémon Presents : un nouveau Nintendo Direct spécial nouveautés Pokémon + Pokémon Écarlate & Violet annoncé

Décidément, cet été n'est pas un long fleuve tranquille pour les fans de Nintendo qui multiplie les annonces et les rendez-vous évènementiels. On apprend ainsi que le 3 août prochain à 15 heures (heure de Paris), un nouveau Pokémon Presents nous permettra d'en découvrir encore plus sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les prochains jeux Pokémon attendus à la rentrée. Notez que ce Pokémon Presents évoquera, selon le tweet d'annonce, "des mises à jour sur les applications et les jeux vidéo Pokémon dont #PokémonScarletViolet" Restez connectés pour plus de détails et rendez-vous ici même pour visionnés ce nouveau Pokémon Direct.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

