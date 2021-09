Nintendo Direct - Nouveau RDV planifié à minuit dans la nuit du 23 au 24

Vous l'attendiez, nous l'attendions, il est là. Alors que les rumeurs de l'annonce imminente d'une nouvelle manette Nintendo Switch faisaient rages, le Nintendo Direct de Septembre 2021 vient de prendre date. Nintendo nous donne donc rendez-vous le 23 septembre à 00h (soit dans la nuit du 23 au 24) pour pas moins de 40 minutes de direct consacrées aux jeux de l'hiver 2021 .

Il est à noter que l'annonce fait mention du fait que celui-ci sera centré "principalement" sur les jeux de cet hiver, il est donc prévu d'y voir des jeux attendus pour plus tard en 2022 voire au-delà ! Qui a parlé de La suite de Zelda: Breath of the Wild ou encore de Metroid Prime 4 ? Néanmoins, nul besoin de nous enflammer ou de spéculer, nous en saurons vite plus tant la date de ce Nintendo Direct est imminente.

Quelles annonces attendez-vous de pied ferme ? Comme d'habitude, le lien pour suivre le direct se trouve ci-dessous.

Rendez-vous à 00:00 dans la nuit du 23/09 au 24/09 pour un #NintendoDirect d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à sortir cet hiver.