La nouvelle manette de la Nintendo Switch pourrait être dévoilée cette semaine

Il y a quelques jours, on apprenait qu'une nouvelle manette pou la Nintendo Switch pourrait être dévoilée durant l'année fiscale en cours. En effet, une référence publiée par la FCC, un organisme qui gère et autorise la sortie de tous les appareils sans fil sur le territoire américain pouvait légitimement laisser penser qu'une nouvelle manette était bien prévue pour la Nintendo Switch. Aujourd'hui, on découvre que la date d'expiration pour garder les informations confidentielles a été modifiée passant du 16 mars 2022 au 24 septembre 2021 ! Selon toute vraisemblance, on devrait donc être fixé sur cette nouvelle manette au plus tard vendredi... Alors de quoi s'agit-il ? D'une nouvelle manette pour le Nintendo Switch Online afin d'accueillir de nouvelles plateformes rétro comme le Game Boy ou encore la Nintendo 64 ? A moins qu'il ne s'agisse d'une nouvelle manette Pro, blanche ou autre pour accompagner la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) attendue le 8 octobre prochain.

Evidemment, on scrutera les réseaux sociaux de Nintendo dans l'attente d'un tweet d'annonce ou d'un Nintendo Direct. En attendant, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires

[New Controller]



CORRECTION: The deadline date for short-term confidentiality was actually *recently changed*. The date on the original application was March 16th, 2022. (The cached application on FCC ID lists this date.)



Thanks to @Leehro for bringing this to my attention. https://t.co/WXSAInMhSQ pic.twitter.com/FBuutcjZx9