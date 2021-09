EPOS annonce la sortie de son dernier casque gaming : Le H3 Hybrid

Si il est aujourd'hui relativement simple de jouer en multijoueur online avec nos amis sur Nintendo Switch, la tâche devient plus délicate quand on souhaite discuter avec eux tout en profitant de l'audio du jeu dans des conditions optimales, et de mixer le tout pour publier notre contenu sur le net par exemple. Déjà bien installé sur le marché du casque audio gaming, la société EPOS, forte de son succès après le lancement de son casque filaire H3 propose aux joueurs un tout nouvel équipement, le H3 Hybrid.

EPOS présente son dernier casque gaming

Le H3 Hybrid

H3 Hybrid Le micro-casque de gaming EPOS H3 Hybrid offre une connexion filaire grâce à ses câbles USB/pour console ainsi qu’une connexion Bluetooth® simultanée. Un serre-tête réglable et des écouteurs articulés offrent un ajustement ergonomique et un confort longue durée, tandis que le micro de la perche amovible assure des discussions de jeu claires et intelligibles. CompatibilitéPS4, Nintendo Switch, Tablet, Mobile phoneFR, PC / Soft phoneFR, Xbox One, Mac OSX, PS5, Xbox Series X Principales caractéristiques Plusieurs options de connectivité

Technologie audio EPOS

Gaming Suite EPOS

Bouton intelligent

Mixage audio

Comme son nom l'indique, le H3 Hybrid propose aux joueurs une connectivité simultanée en filaire, mais également en bluetooth, parfait pour jouer à la Nintendo Switch (qui ne reconnait toujours pas les casques bluetooth) tout en profitant de nos sessions de chat audio sur Discord par exemple. Proposé au prix de vente conseillé de 179€, un modèle plus performant baptisé H3PRO Hybrid sera également présenté dans les prochaines semaines,

Pour de plus amples informations sur la nouvelle gamme de casques H3 Hybrid de EPOS, nous vous laissons vous rendre sur leur site web officiel.

Source : Eposaudio