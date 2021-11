Avis Manette Spectra Enhanced Wired Controller de PowerA

Avec la mode des tours de bureau et autres accessoires PC sublimés par l’ajout de LEDS multicolores, il ne fallait pas attendre longtemps pour voir ces effets apparaître sur nos manettes de jeu. Confortablement installé dans le paysage des accessoires de la Nintendo Switch, PowerA avait sorti à la fin de l’été un nouveau modèle de manette filaire dénommé Spectra Enhanced Wired Controller. Pourra-t’il égaler, voire même surpasser les manettes officielles ? Nous allons voir cela ensemble.

Spectra Enhanced Wired Controller

Alors que nous connaissons Nintendo comme étant extrêmement attaché à la propriété intellectuelle de ses jeux, il est amusant de voir qu’au niveau des accessoires de la NIntendo Switch, ils permettent à différents constructeurs de sortir différentes manettes et autres accessoires frappés du fameux logo Certified by Nintendo. Reprenant quasiment traits pour traits l’apparence du Pro Controller officiel de Nintendo, la Spectra de PowerA se démarque tout de même de par son niveau de finition.

Si le design de la manette Spectra demeure quasiment identique à la manette officielle de Nintendo, elle possède quelques subtilités supplémentaires. Elle se démarque en premier lieu par une sensation très douce manette en main, rendant agréables les longues sessions de jeu. Les champignons des deux sticks sont assez concaves, évitant ainsi que les pouces ne dérapent, et les boutons A,B,X,Y demande à peine plus de pression que sur une manette pro standard pour pouvoir être enclenchés. La Spectra se démarquera également par ses gâchettes analogiques au design englobant le doigt, ainsi que par ses boutons supplémentaires à l’arrière des grips qui peuvent être configurés à notre convenance.

Côté points négatifs, on pourra noter que les boutons centraux débordent assez de la manette, donnant un effet de relief assez peu agréable. La croix directionnelle quant à elle s’inscrit dans les bases mises en place par Nintendo il y a des années, et propose là aussi une finition légèrement creusée pour éviter les dérapages. À noter que le revêtement de la manette est propice au maintien de la poussière, et aux traces de doigts un peu trop marquées. À nettoyer régulièrement donc.

Côté connectique, on est sur une manette filaire équipée d’un câble USB détachable de 3 mètres de long, suffisant pour bien des joueurs. Petit plus également, contrairement à la Pro Controller, la Spectra possède une Prise audio stéréo 3,5 mm pour pouvoir brancher nos casques et écouteurs filaires. C’est un point non-négligeable pour ceux aimant utiliser leurs casques filaires, mais depuis que la Nintendo Switch accepte enfin l’appairage des casques bluetooth, le branchement filaire intéressera un peu moins de monde maintenant.

Nous finirons enfin avec la principale caractéristique de cette manette, l’implémentation de Leds à l’intérieur de la manette permettant d’avoir un halo lumineux autour des boutons et de la coque de cette dernière. Avec 8 coloris différents, libres à vous de n’en choisir qu’une, ou de laisser l’éclairage faire des transitions de couleurs au fur et à mesure de vos parties. Une fonctionnalité pour le coup gadget, mais complètement assumée par le constructeur.

Conclusion

Bien qu'elle n'embarque pas autant de fonctionnalités qu'un Pro Controller de Nintendo, comme les vibrations le lecteur de puce NFC, la Spectra de PowerA reste une manette filaire à prix correct (environ 35€). Avec sa prise en main agréable, et son éclairage LED tape à l'œil mais complètement assumé, la Spectra fera très bien son travail pour une manette filaire d'appoint.

Points Positifs :

Le revêtement agréable au toucher

Les deux boutons à mapper à l'arrière

L'éclairage LED accessoire, mais qui rend sacrément bien

La prise audio stéréo 3,5 mm intégrée

Un câble USB de 3m avec sécurité anti-déconnexion

Garantie 2 ans

Points Négatifs :