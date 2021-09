Avis Snakebyte MULTI:PLAYCON - Une alternative aux Joy-Con pour le multijoueur local

Dernier accessoire de la gamme Snakebyte qui nous a été donné de tester, l’heure est venue de faire un point sur le duo de manettes de l’accessoiriste allemand : Le Multi-Playcon.

Multi-Playcon - Une alternative aux Joy-Con pour le multijoueur local

Lorsque l’on joue en multijoueur local, plusieurs solutions s’offrent à nous, nous pouvons jouer chacun avec sa Switch en mode portable, jouer avec un ensemble de Joy-Con ou une manette pro, ou dernier cas, prêter un de nos Joy-Con à notre partenaire de jeu. Cette feature a été mise en place pour proposer une offre multijoueur sans besoin de réinvestir dans une manette supplémentaire.

Seulement si vous jouez avec des enfants pas forcément très méticuleux, ou que vous ne souhaitez pas prendre le risque d’endommager votre paire de Joy-Con fétiche, Snakebyte propose son duo de manette Multi-Playcon. Ces dernières tiennent facilement dans les mains de tout gabarit, et proposent une solution à bas prix (39,99€). Pour ce prix, nous avons entre les mains deux manettes sans fil, avec un système de vibration inclus.

Cependant quelques petits soucis demeurent avec ce modèle de manettes. Le premier et non des moindres, ces manettes sont reconnues par la console comme des Joy-Con, et vu leur design, elles ne sont utilisables que pour les jeux pouvant se jouer avec 1 seul Joy-Con. En soit, il s’agit juste d’avoir une vraie manette au lieu d’un Joy-Con en position horizontale, dont la prise en main peut gêner certains.

Le second point négatif concerne la synchronisation des manettes à la Nintendo Switch. Personnellement, il m’a fallu faire une mise à jour des manettes via une application PC afin de réussir à faire reconnaître les manettes. Possédant un Mac, et n’ayant pas de PC à disposition, la manœuvre ne fut pas des plus évidentes.

Conclusion

Proposant une alternative aux Joy-Con classiques, le Multi-Playcon vous proposera de retrouver à petit prix deux manettes qui pourront remplacer les Joy-Con le temps d’une partie entre amis. Si la synchronisation n’est pas des plus simple, ces manettes peuvent se vanter d’avoir une connexion Bluetooth et un système de vibration inclus.

Points Positifs :

Deux manettes à petit prix

Connexion Bluetooth

Système de vibration inclus

Garantie 5 ans

Points Négatifs :

Synchronisation des manettes fastidieuse

Impossible de les utiliser comme des manettes à part entière

Source : Mysnakebyte