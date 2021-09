My Nintendo Store - Focus sur le nouveau boîtier de rangement de cartouches pour Nintendo Switch

Présenté la semaine dernière par notre ami Babidu, la boutique MyNintendoStore accueille depuis peu un nouvel article : Le boîtier de rangement de cartouches à destination de la Nintendo Switch. Disponible "gratuitement" en échange de 500 Points Platine (+ les frais de ports), ce boîtier reprend la forme d'une boîte standard de jeu Nintendo Switch, avec 8 inserts pour insérer vos cartouches de jeu favorites.

Etant donné que votre serviteur avait quelques Points Platine à utiliser, et qu'il ne recule jamais devant une news susceptible de faire des vues, c'est tout naturellement que je me suis procuré un boîtier. A noter au passage que malheureusement il n'est possible d'acheter qu'un seul boîtier par compte Nintendo. Vous trouverez ainsi ci-dessous quelques photos du boîtier arrivé à bon port.