Une boîte de rangement de cartouches Nintendo Switch disponible "gratuitement" sur le My Nintendo Store

Encore un nouvel objet "gratuit" sur le My Nintendo Store, Nintendo fait cette fois-ci dans l'objet pratique en proposant une boîte Nintendo Switch afin de mieux ranger vos cartouches de jeux. Une boîte pour les gouverner toutes... Vous pourrez ainsi stocker dans une seule boîte pas moins de 8 cartouches de jeux différentes, un gain de place phénoménal et une manière plus pratique et moins risqué de conserver ses cartouches en dehors de leurs boîtes d'origine.

Proposée contre 500 points platines cette boîte n'est néanmoins pas gratuite puisque vous devrez, comme d'habitude, vous acquittez de 6.99 euros de frais de port afin d'être livré. Cet objet vous coûtera donc 500 points platine et 6,99 euros si vous désirez mieux ranger vos cartouches Nintendo Switch.