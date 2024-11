Avis - Manette sans fil et sacoche de transport PDP Nintendo Switch Rematch GLOW - Boo-Hoo - Ça brille dans le noir !

Il n’y a pas si longtemps, nous avons pu tester la manette Afterglow Wave (avis disponible ici). C’est au tour de la manette Rematch Glow : Boo Hoo de nous être prêté par la marque d'accessoires multi-plateforme, PDP. Nous avons également pu avoir la pochette de transport designer aux mêmes couleurs que la manette. Que pouvons-nous vous en dire ?

*Test réalisé à partir d'une manette envoyée par l'éditeur

Ça brille dans le noir !

La manette Boo Hoo comme la pochette associée, aux couleurs du fantôme Boo de l’univers Super Mario, proposent un concept bien sympathique. Celui de voir les dessins imprimés sur celles-ci, briller dans le noir après une exposition à une source de lumière (soleil ou lampe) sur le principe d'un traitement phosphorescent.

En plein milieu de la manette, un gros Boo qui se cache les yeux dans sa forme “jour”, se verra alors transformé en méchant Boo, toutes dents dehors lorsque le dessin passera en mode “nuit”. À noter, quelques éléments de couleur rouge sont présents sur les joysticks et les gâchettes arrières pour ajouter du peps au design de cette nouvelle manette disponible depuis le 8 octobre 2024 . Cette dernière, ainsi que la pochette de transport, sont bien sûr disponibles sur le site officiel de la marque PDP pour le prix de 54,99 dollars pour la manette et de 19,99 dollars pour la pochette. Ces deux pièces sont bien également disponibles sur les plateformes des revendeurs partenaires français (comme Amazon, par exemple). De quoi intéresser les adorateurs du fantôme iconique de l’univers de Mario ou ceux qui veulent se faire des petites soirées de jeux d’horreurs dans le noir.

Que vaut le “monstre”?

La manette Rematch Glow : Boo Hoo est une manette sans fil qui aura une distance de jouabilité allant jusqu’à 9 mètres de distance de la console et une autonomie entre chaque charge de 40H de jeu . Le câble de charge USB/USBC est disponible dans la boite.

La manette est très simple à synchroniser à sa console grâce au bouton prévu à cet effet sur la tranche arrière de la manette comme pour les Pad Pro Controller de chez Nintendo. Pour voir un peu comment ça fonctionne, un petit QR code vous permet d’accéder au mode d’emploi disponible sur Internet. C’est dans ce mode d'emploi que vous trouverez aussi comment paramétrer les deux boutons présents à l’arrière de la manette. Vous pouvez les configurer grâce au petit bouton “Fonction” situé en bas de la manette près du joystick droit. Ces deux boutons arrière peuvent remplacer une des touches présentes sur l'avant de la manette ou vous pouvez tout simplement les désactiver. Bien que leur position est très bien placée pour permettre aux joueurs d’avoir facilement les doigts dessus, ils restent toujours très sensibles et il est vite arrivé d’appuyer dessus sans le vouloir. Comme les manettes officielle Nintendo, la Rematch Glow : Boo Hoo possède également le gyroscope.

Pour la prise en main, la texture de la manette, certainement dû à l’impression des Boo lumineux, rend le contact très doux et agréable. Les boutons A, B, Y, X, sont plus "sonores" lorsque vous appuyez dessus et sont plus "durs" que sur une manette officielle Nintendo. Les Joysticks aussi ont un petit défaut. Légèrement creux en leur centre, ils ne sont pas désagréables pour jouer mais, si vous êtes sur des jeux un peu plus speed, vos doigts risquent malheureusement de glisser et vous pouvez perdre de la précision dans vos mouvements. L’autre petit point à noter est l’inversion des boutons +/- et Home/Screen sur le plan horizontal. Ce n'est en rien gênant en jeu, juste surprenant et il faut juste s’en rappeler.

Transportez votre Switch dans la nuit noire

Comme cité en introduction, en plus de la manette Boo Hoo, nous avons pu tester la pochette de transport pour Nintendo Switch qui reprend le même design que celui de la manette. La pochette est entièrement rigide, ce qui offre une très bonne protection à la console lors de vos déplacements. Notons la présence d’une coque plastique placée par-dessus la face de devant de la pochette. Certainement pour protéger l’impression des Boo et éviter de perdre leur effet de brillance avec le temps.

À l’intérieur, nous voyons la présence d’une pochette avec zip sur la partie supérieure de la sacoche de transport et qui fait l’intégralité de la largeur. Très pratique pour prendre avec vous les dragonnes pour les Joy-Con et des boites de jeux assez fines pour prendre quelques cartouches avec vous. Sur la partie inférieure, une coque rigide est placée dans le fond pour permettre de bien caler la console pour le transport. Une plaque entièrement recouverte de tissu permet avec un velcro de caler la console en assurant la protection de l’écran. Cette même plaque vous permettra de pouvoir y poser votre console en mode “chevalet” si par exemple, vous n’êtes pas détenteur d’une Nintendo Switch - Modèle OLED. Très pratique si vous voulez jouer à plusieurs en déplacement sur une même console.

CONCLUSION

La manette Rematch Glow : Boo Hoo bénéficie d'un concept original grâce à sa particularité de briller dans le noir en changeant son design. Sans fil, disposant d'une bonne autonomie et d'une prise en main agréable nul doute qu’elle saura faire le bonheur des joueurs qui adorent le fantôme de Boo de l’univers Mario. La pochette de transport, reprenant le même concept est un super combo pour accessoiriser sa console. Rigide et solide, la sacoche de transport offre une vraie protection et la présence d’un petit “chevalet” permet de pouvoir poser sa Switch pour joueur seul ou à plusieurs en extérieur. Toutefois, on retrouve toujours les mêmes petits hics concernant les boutons arrière et les Joysticks mais les produits restent de qualité et appréciables en main.