Avis - Manette sans fil After Glow Wave de PDP

La marque PDP, déjà connue pour proposer des accessoires de jeux sur tout type de plateforme, vient aujourd’hui proposer 5 nouvelles manettes lumineuses et colorées pour la Nintendo Switch. Nous avons eu la chance de tester la version sans fil violette de l’After Glow Wave et nous allons vous donner notre avis.

Arc-en-Ciel de lumière !

La nouvelle manette Afterglow Wave Wireless Controller était déjà disponible sur le site de PDP en bleu et en blanc, mais uniquement dans une version avec fil. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir ces manettes dans les mêmes couleurs dans une version sans fil. Nouvellement disponible sur le marché, une version noire (avec ou sans fil) ainsi que dans une version violette, uniquement sans fil pour le moment. Peut-être qu’une version filaire dans cette couleur viendra s’ajouter plus tard. Le site américain PDP propose donc deux gammes de prix pour la manette Afterglow en fonction justement de son fil (29,99 dollars pour une version filaire contre 54,99 dollars pour une version sans fil). Les produits sont également disponibles en Europe sur des plateformes de vente pour un tarif d’environ 59,99€ pour une version sans fil contre 34,99€ pour une version filaire.

La manette est livrée avec un simple feuillet sur lequel il vous faudra scanner le QR code qui vous donnera accès au guide d’utilisation et d’installation de la manette sur Internet. Cette dernière est d’ailleurs livrée avec un câble de chargement USB/USB-C et il vous sera vivement recommandé de la charger entièrement avant sa première utilisation. Une fois en pleine capacité de sa batterie, c’est là que la magie de la lumière va pouvoir opérer. Par défaut, les lumières de la manette sont réglées sur l’option “Vague”. Offrant un affichage arc-en-ciel dans un mouvement continu. Vous avez la possibilité de définir une lumière qui va s’éteindre et s'allumer dans un rythme lent de “respiration”. Pour continuer sur les lumières à effet, vous pouvez décider que les lumières ne réagissent qu’aux mouvements des joysticks analogiques. Si vous préférez éviter les jeux de lumières, vous avez également le choix d’une lumière fixe.

Bien que le mode “Vague” offre l’intégralité d’une lumière Arc-en-ciel, les autres modes lumineux ne seront fixés que sur une teinte de lumière précise et indépendante de chaque mode disponible sur la manette. Il vous faudra la déterminer quand vous le souhaitez avec le bouton “fonction” installé exprès pour cela sur le devant de la manette. Il vous suffira alors d’utiliser la croix directionnel droite ou gauche pour changer progressivement les couleurs jusqu’à trouver celle qui vous plaira. Le réglage de l’intensité des lumières est également disponible. Cette fois, ce seront les gâchettes ZR et ZL qui faudra utiliser avec le bouton “fonction” pour ces réglages, jusqu’à la coupure totale des lumières si vous le désirez.

Boutons supplémentaires pour vous plaire

La manette Afterglow Wave Wireless Controller propose aux joueurs, deux boutons supplémentaires situés sous la manette. De nouveau avec le bouton “fonction”, vous pouvez les paramétrer pour faire un doublon de deux de vos touches présentes sur l’avant de la manette ou encore remplacer deux de vos gâchettes. Bien que l’idée en soi est assez bonne afin de vous permettre une meilleure réactivité en fonction des jeux auxquels vous jouez, la réalité est des fois tout autre. Ces boutons dorsaux sont assez sensibles et il vous arrivera trop souvent d’appuyer dessus sans que vous ne le désiriez. Vous faisant des fois réaliser des actions que vous ne vouliez pas. Rassurez-vous, ces boutons sont entièrement désactivables quand vous le voulez. À vous de voir comment vous désirez jouer.

Notons d’ailleurs que la manette After Glow est plus légère qu’un Pad Pro Controller de chez Nintendo. Malgré ce point, l’After Glow aura quelques petits défauts qui pourraient déplaire. Les boutons A,B,X et Y sont plus bruyants que sur une manette Nintendo et à la longue, le bruit peut en devenir agaçant, voir passer au-dessus des sons et musiques du jeu. D’autres différences à noter entre l’After Glow et un Pad Pro Nintendo est le placement des boutons +/- et Home/screnshot qui sont inversés horizontalement par rapport à une manette classique, mais aussi, une différence de matière sur les joysticks. Sur la manette After Glow, ces derniers sont plus creusés, mais ils restent moulés dans un plastique dur et poli, contrairement à ceux présent sur un modèle Nintendo qui seront recouvert d’une fine couche de caoutchouc évitant de ce fait, d’avoir les doigts qui glisse. Pour jouer à un jeu tranquille, ça ne posera pas trop de soucis, mais pour des jeux un peu plus nerveux, les pouces auront tendance à légèrement glisser des joysticks de l’After Glow. Pour la partie un peu plus technique, la version sans fil de la manette After Glow Wave Wireless Controller nous permet des sessions de jeu jusqu'à 20h entre chaque recharge ainsi que la possibilité de jouer jusqu'à 9 mètres de la console.

L’After Glow Wave Wireless Controller est un accessoire qui pourra facilement être apprécié de n’importe quel joueur vu sa déclinaison de couleurs et sa personnalisation lumineuse. Malgré tout, les petits “défauts” qui ont été soulevés plus haut peuvent laisser penser que, bien que le produit cherche à conquérir un maximum de gamers, les joueurs les plus acharnés risqueraient d’y trouver à redire. La marque PDP propose sur leur site les produits en dollars, mais vous pouvez facilement trouver la marque en Europe sur d'autres plateformes de commerce pour des tarifs qui sont dans les normes pour ce genre d'accessoires. Sachant que les manettes Nintendo sont plus chères que les produits PDP.