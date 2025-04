Nintendo Switch 2 Vs. Nintendo Switch OLED : comparaison de taille des deux consoles

Encore un peu de patience, la Nintendo SWITCH 2 est presque là.

Nous vous avons déjà donné nos premières (bonnes) impressions sur la nouvelle console qui est une Nintendo Switch plus puissante et plus grande, avec un tas de petites améliorations qui la rendent vraiment plus agréable à prendre en main et donne un sacré coup de vieux à la première itération.

Ce qui est étonnant, c'est que la nouvelle console n'apparait pas aussi grande qu'elle ne l'est réellement. Alors que pourtant, la différence de taille avec le premier modèle est plutôt significative.

Pour mémoire, retrouvez les dimensions de la Nintendo SWITCH 2 et de la Nintendo Switch - Modèle OLED ci-dessous :

Nintendo SWITCH 2 : 166 mm x 272 mm x 13,9 mm avec un écran de 7,9 pouces

: x x avec un écran de Switch - OLED : 102 mm x 242 mm x 13,9 mm pour un écran de 7 pouces .

Pour avoir un aperçu de ce que cela donne avec la console en main, retrouvez une image de comparaison des deux consoles postée par un journaliste invité à une avant-première. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

CREDIT IMAGE : @vicious696

