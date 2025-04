La Nintendo SWITCH 2 est une sorte de PS4 portable selon Digital Foundry

Jusqu'à la diffusion du Nintendo Direct, le 2 avril dernier (voir tous les détails ICI), la hype autour de la Nintendo SWITCH 2 était à son summum... Depuis, les bad buzz s'enchaînent notamment autour du prix de la console et des jeux sans parler des problèmes liés à la crise des nouveaux droits de douanes américains (qui changent quasiment tous les jours).

Dans ce contexte, Digital Foundry, qu'on ne présente plus, s'est penché d'un peu plus près sur la nouvelle console de Nintendo en analysant les images montrées lors du Direct et les différentes présentations qui ont suivi.

Vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous mais sur les réseaux, Genki en a fait un résumé dont vous pouvez lire la traduction ci-dessous :

Digital Foundry affirme que la Nintendo Switch 2 est à peu près au niveau de la PS4 pour les logiciels tiers comparables et que vous pouvez vous attendre à une expérience de niveau PS4 avec des jeux comme FF7 Remake, Elden Ring et Hogwarts Legacy sur la Switch 2! "D'une manière générale, il est utile de penser à la Switch 2 comme, vous savez, à peu près au niveau de la PS4 en termes de titres comparables, mais elle peut faire beaucoup plus en termes de stockage, de caractéristiques graphiques sur mesure, peut-être que le CPU est également plus rapide..." FF7 Remake : "La présentation est du niveau de la PS4 ou à peu près. Donc, en gros, c'est tout à fait comparable à la PS4, si ce n'est une expérience un peu plus favorable par rapport à la PS4" Switch 2 : "En tant que point de comparaison de la première génération, pour ainsi dire, la PS4 est un très bon point de comparaison, je pense.

En se basant sur la vidéo de Digital Foundry mais aussi sur ses propres sources, Eurogamer arrive à peu près aux mêmes conclusions et se risque, en plus, à donner quelques détails sur le hardware de la Nintendo SWITCH 2 :

Depuis, nous savons de nos propres sources que la T239 pourrait partager la même architecture GPU que la T234 – l'architecture Ampere utilisée par Nvidia pour ses cartes graphiques RTX série 30 – mais tout le reste est entièrement nouveau. L'accélérateur de deep learning et l'ARM Cortex A78AE ont disparu, tandis que le GPU à 2048 cœurs CUDA est réduit à 1536 cœurs. Parallèlement, l'interface mémoire de 256 bits est ramenée à 128 bits. Au cours du processus, le gigantesque processeur T234 de 455 mm2 tombe à environ 200 mm2 - beaucoup plus grand que celui du Steam Deck, mais fabriqué selon un processus moins sophistiqué et moins dense en transistors. (...) La réduction de la bande passante mémoire de 102 Go/s en mode station d'accueil à 68 Go/s pour le jeu portable reflète également ce que Nintendo a fait avec la Switch originale. La seule interrogation concernant ces fréquences concerne la raison pour laquelle la fréquence du processeur en mode portable (1101 MHz) est plus rapide que celle en mode station d'accueil (998 MHz). Compte tenu de toutes ces spécifications, je dois dire que rien ne surprend dans le Nintendo Direct de la semaine dernière ni dans les démos présentées lors des événements de Paris et de New York. Tout semble correspondre parfaitement aux attentes, à l'exception d'un manque flagrant de jeux compatibles DLSS. Bobby Kotick d'Activision avait déjà décrit la machine comme offrant une puissance comparable à celle de la PS4, et dans l'ensemble, c'est comparable à ce que révélaient les démos tierces. Elden Ring tourne en 1080p à 30 images par seconde environ sur PS4, et c'est ce que nous avons constaté sur Switch 2 lors du Direct de la semaine dernière. Malgré les informations de Sega indiquant que Yakuza Zero tourne en 4K60, tous les éléments de gameplay que nous avons vus ressemblent au même 1080p60 que sur PS4. C'est la même chose avec Final Fantasy 7 Remake : c'est vrai, Switch 2 obtient la version Intergrade mais encore une fois, elle tourne en 1080p et, à part le rythme instable des images, elle tourne à 30 images par seconde.

En résumé, la Nintendo SWITCH 2 semble être une PS4, avec des composants un peu plus modernes et qui de surcroit peut être jouée en mode portable. La nouvelle console de Nintendo offre, par ailleurs, à priori des performances supérieures au Steam Deck même s'il faudra le vérifier une fois la console sortie.

Pour autant, quant on se rappelle ce que Nintendo et d'autres ont réussi à faire avec la première Switch, dont le hardware était déjà dépassé à la sortie de la console et que l'on voit la qualité des premiers jeux présentés, on ne peut qu'être rassuré pour la suite... Evidemment, encore faut-il que la Nintendo SWITCH 2 soit un succès.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est attendu le 5 juin prochain . En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

