DLSS optimisé par l'IA, Ray Tracing, GPU NVIDIA avec des RT Cores et des Tensor Cores dédiés... La Nintendo SWITCH 2, 10 fois plus puissante que la première Switch selon NVIDIA

Suite à la diffusion du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), NVIDIA a publié un communiqué détaillant son travail sur la nouvelle console de Nintendo.

La Nintendo SWITCH 2 embarque "un processeur NVIDIA personnalisé doté d'un GPU NVIDIA avec des RT Cores et des Tensor Cores dédiés".

Les RT Cores apportent "le ray tracing en temps réel pour un éclairage, des reflets et des ombres réalistes" et les Tensor Cores alimentent "des fonctions pilotées par l'IA comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS)" pour une meilleure résolution. La console permet de jouer jusqu'en 4K en mode TV et jusqu'à 120 FPS à 1080p en mode portable et "prend également en charge le HDR et l'upscaling de l'IA pour affiner les visuels et fluidifier le gameplay".

Avec tout ça, NVIDIA affirme que la Nintendo SWITCH 2 offre un gameplay plus fluide et des images plus nettes ainsi que "des performances graphiques 1 0 fois supérieures à celles de la Nintendo Switch".

Retrouvez la traduction de l'article de NVIDIA ci-dessous.

La Nintendo Switch 2, dévoilée le 2 avril, fait passer les performances à un niveau supérieur, grâce à un processeur NVIDIA personnalisé doté d'un GPU NVIDIA avec des RT Cores et des Tensor Cores dédiés pour des visuels époustouflants et des améliorations basées sur l'IA.

Avec 1 000 années d'efforts d'ingénieurs pour chaque élément - de la conception du système et de la puce à un GPU personnalisé, des API et des outils de développement de classe mondiale - la Nintendo Switch 2 apporte des améliorations majeures.

La nouvelle console permet de jouer jusqu'en 4K en mode TV et jusqu'à 120 FPS à 1080p en mode portable. La Nintendo Switch 2 prend également en charge le HDR et l'upscaling de l'IA pour affiner les visuels et fluidifier le gameplay.

IA et Ray Tracing pour des visuels de haut niveau

Les nouveaux RT Cores apportent le ray tracing en temps réel, offrant un éclairage, des reflets et des ombres réalistes pour des mondes plus immersifs.

Les Tensor Cores alimentent des fonctions pilotées par l'IA comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS), qui augmente la résolution pour des détails plus nets sans sacrifier la qualité de l'image.

Les Tensor Cores permettent également le suivi des visages et la suppression de l'arrière-plan par l'IA dans les cas d'utilisation du chat vidéo, améliorant ainsi les jeux sociaux et le streaming. Plus de puissance, un jeu plus fluide

Avec des performances graphiques 10 fois supérieures à celles de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 offre un gameplay plus fluide et des images plus nettes.

Les Tensor Cores boostent les graphismes alimentés par l'IA tout en réduisant la consommation d'énergie.

Les RT Cores améliorent le réalisme du jeu avec un éclairage dynamique et des reflets naturels.

Les RT Cores améliorent le réalisme des jeux grâce à un éclairage dynamique et à des reflets naturels.

Le taux de rafraîchissement variable (VRR) via NVIDIA G-SYNC en mode portable garantit un jeu ultra-fluide et sans larmes.

Outils pour les développeurs, mises à jour pour les joueurs

Les développeurs bénéficient de moteurs de jeu améliorés, d'une meilleure physique et d'API optimisées pour une création de jeux plus rapide et plus efficace.

Propulsée par NVIDIA, la Nintendo Switch 2 répond aux besoins des joueurs et des développeurs.

Source : Nvidia