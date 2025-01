Nintendo Switch 2 Experience : les participants au tirage au sort prévenus par mail

Il va y avoir des heureux et des malheureux...

Dans la foulée de la publication du premier trailer de la Nintendo SWITCH 2, Nintendo a annoncé un évènement spécial dans de nombreuses villes du monde, permettant d'essayer en avant-première la nouvelle console et ses premiers jeux, peu après que ceux-ci aient été dévoilés dans le Nintendo Direct du 2 avril 2025 .

Cependant, pour espérer être parmi les premiers à découvrir la Nintendo SWITCH 2, il fallait participer à un tirage au sort.

Si vous avez tenté votre chance, sachez que Nintendo a commencé à envoyer par mail les réponses. Votre serviteur a, par exemple, reçu ce message : "Malheureusement, votre demande et/ou celle de votre groupe n'a pas été sélectionnée lors du tirage".

Pour autant, si, comme certains, vous n'avez pas été sélectionné, tout n'est pas perdu car une liste d'attente sera disponible à partir du 29 janvier prochain et en fonction des annulations, vous pourrez peut-être récupérer une place. Sachant qu'en France, l'évènement Nintendo SWITCH 2 Expérience n'est organisé qu'à Paris, il parait évident que beaucoup de fans ont postulé alors même qu'ils habitent à l'autre bout de la France et qu'ils ne pourront pas s'y rendre. Il aurait fallu organiser plus d'évènements dans plus de villes.

Le mercredi 29 janvier 2025 à 17:00, des listes d'attente pour cet événement commenceront à apparaître sur la page d'inscription.Les billets en liste d'attente seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi si des billets se libèrent en raison d'annulations. Veuillez noter que l'inscription sur une liste d'attente ne vous garantit pas de recevoir des billets.Le moment venu, veuillez visiter la page d'inscription aux listes d'attente en utilisant le lien ci-dessous. Les listes d'attente pour cet événement seront disponibles le mercredi 29 janvier 2025 à 17:00.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à partager votre joie ou votre déconvenue en commentaires.

Plus de détails sur l'évènement Nintendo SWITCH 2 Expérience et les dates de chaque ville, dans notre news précédente.

Lire aussi: