[Rumeur] Le nouveau dock de la Nintendo Switch OLED est-il 4K Ready ?

La sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) est imminente mais évidemment certains l'ont déjà entre les mains et l'ont même déjà démontée pour voir ce qu'elle renfermait... Idem pour la nouvelle station d'accueil qui, rappelons le est compatible avec la Switch standard et qui officiellement remplace simplement un port USB par un port Ethernet. Cependant, elle dispose d'un "logiciel interne" qu'il faut mettre à jour... Ainsi, on découvre sur la page Youtube Nintendo Prime, que la station d 'accueil pourrait avoir été pensée sur le long terme... En effet, Nintendo Prime a découvert que le nouveau dock était compatible avec la norme HDMI 2.0 qui est la norme requise pour une sortie en 4K (alors que le dock actuel adopte la norme HDMI 1.4.) Mieux, le câble fourni avec la Nintendo Switch (modèle OLED) et le nouveau dock est lui aussi compatible 4K.

Nintendo Prime note que la puce inclut dans le dock n'a cependant pas la puissance nécessaire pour convertir une image 1080p en 4K ce qui signifie d'après lui que ce nouveau dock est simplement prêt à recevoir une Nintendo Switch plus puissante. Il émet alors l'hypothèse que Nintendo a simplement assuré que lorsque la prochaine Nintendo Switch sortira, ce nouveau dock pourra encore être utilisé.

Ce n'est pas la première fois que l'éventualité d'une compatibilité 4K de la Nintendo Switch est évoquée. Encore dernièrement, Bloomberg a affirmé que 11 développeurs différents travaillaient actuellement sur des jeux en 4K pour la Switch- ce que Nintendo a rapidement démenti. Dans la foulée, un brevet publié par Nintendo en mars 2020 montre que la société japonaise travaille sur sa propre technologie d'upscaling similaire au DLSS de Nvidia. Tout ceci pourrait laisser penser que Nintendo travaille bien à un modèle de console plus puissante dans l'esprit plateforme perpétuelle, ce qui permettra aux possesseurs de Nintendo Switch de garder ses jeux et ses accessoires d'une génération sur l'autre.

Evidemment, à ce stade ce ne sont que des spéculations. Pour plus de détails, retrouvez la vidéo de Nintendo Prime ci-dessous.