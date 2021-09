Nintendo Switch OLED : Nintendo prépare-t-il aussi une Nintendo Switch (modèle 4K) ?

Nintendo agrandira la gamme Nintendo Switch en sortant la Nintendo Switch (modèle OLED) mettant ainsi fin au feuilleton de la Nintendo Switch Pro débuté il y a plus de deux ans lorsque le Wall Street Journal avait annoncé que Nintendo comptait sortir une version "mini" de la Switch et une version "haut de gamme". Finalement la version "mini" sera la Nintendo Switch Lite quant à la version "haut de gamme", ce sera le modèle OLED. Et si rétrospectivement, dans les grandes lignes, certaines informations étaient exactes, dans le détail, beaucoup étaient fausses notamment celle affirmant que le nouveau modèle serait compatible 4K.

Pour autant, aujourd'hui, le site Bloomberg récidive en affirmant qu'au moins 11 sociétés travaillant avec Nintendo aurait reçu des kits Nintendo Switch 4K notamment la société Zynga qui prépare actuellement pour Nintendo son premier jeu console Star Wars Hunters, Le site rappelle le retard de Nintendo en la matière mais aussi que si la Nintendo Switch cartonne, les actions de la société ont baissé de 20% cette année, là ou celles des sociétés concurrentes "grimpent en flèche. Cette nouvelle console ne devrait pas sortir au plus tôt avant la fin de l'année prochaine sachant que de nombreux développeurs ont passé des mois à "adapter leurs jeux pour tirer parti des capacités matérielles améliorées" de la nouvelle console et que Nintendo ne pourra pas se permettre de les faire attendre trop longtemps.

Notez que Nintendo a déjà réfuter cet article de Bloomberg en réitérant qu'il n'y avait aucun plan d'un Switch 4K actuellement et que l'actualité de Nintendo était la Nintendo Switch (modèle OLED). En même temps, on voit mal Nintendo affirmer le contraire aujourd'hui. pour autant, sachant que la Nintendo a sorti un nouveau modèle de Switch tous les deux ans tous les deux ans depuis le lancement de la console en 2017, on peut penser qu'un nouveau modèle sortira en 2023, même si ce n'est qu'une spéculation. A ce moment, la Switch aura plus de six ans et il sera peut-être temps pour la Nintendo Switch d'évoluer vraiment en passant à une nouvelle génération (dans l'esprit plateforme perpétuelle) en profitant, pourquoi pas de la sortie du nouveau Zelda Breath of The Wild (pour l'instant planifié en 2022.) Quant au 4K, sans être devin, on peut facilement prédire que tôt ou tard, Nintendo s'y mettra.

En attendant, une chose est certaine. L'actualité de Nintendo, c'est la Nintendo Switch (modèle OLED) qui est attendue le 8 octobre prochain, le même jour que Metroid Dread. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale et notre preview complète. En attendant d'autres informations, n'hésitez pas comme toujorus à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Bloomberg