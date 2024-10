Nintendo SWITCH 2 : une console plus grande que la OLED et un nouveau dock selon les dernières rumeurs

En attendant que la nouvelle Switch communément désignée comme la Nintendo SWITCH 2 (ou NS2) soit officiellement présentée, logiquement avant mars 2025, les rumeurs continuent de se propager tranquillement sur le net.

Cette fois-ci, deux rumeurs différentes ont attiré notre attention.

La première vient d'un utilisateur du forum Famiboard qui s'est risqué à nous montrant ses talents d'artiste en griffonnant deux petits dessins de façon à nous montrer le nouveau support intégré à la console mais aussi le nouveau dock de la NS2 :

Jusqu'à présent, on avait tendance à penser que la nouvelle console pourrait utiliser la station d'accueil de la Nintendo Switch - Modèle OLED, le dock contenant une puce pouvant être mise à jour. Et si cela reste une possibilité, il semblerait, si on se fie à notre artiste du jour, que la prochaine console ait sa propre station d'accueil, un peu différente, avec une partie arrière, bombée comme un sac à main de grand-mère.

Comme les autres rumeurs, on garde ça dans un coin de sa tête et on y repensera à la sortie de la console pour dire, "j'en étais sûr, c'était n'importe quoi !" ou ""ils savent vraiment pas garder des secrets chez Nintendo" ou encore "mais il était vraiment nul en dessin, ce mec !".

La seconde rumeur nous vient une nouvelle fois du PDG de BLADE, une société spécialisée dans les accessoires qui s 'est une nouvelle fois laissé aller à des confidences au site espagnol Vandal. A priori les ninjas de Nintendo ne sont pas venus le trouver après ses premières "révélations" du mois de septembre (ou alors, ils n'ont pas encore trouvé son adresse).

Il confirme que les Joy-Con de la nouvelle console auront finalement des joysticks analogiques, contrairement à ce qu'il avait dit la dernière fois, mais aussi que la console sera plus grande que la Nintendo Switch - Modèle OLED, pas beaucoup plus mais plus grande tout de même.

Par ailleurs, d'après les informations en sa possession, la sortie de la Nintendo SWITCH 2 est toujours prévue fin mars 2025 .

Est-ce utile de vous rappeler qu'à ce stade, rien n'est officiel, et qu'il faut donc prendre tout ceci avec prudence ?

Pour autant, que cela ne vous empêche pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Il y a huit ans, Nintendo dévoilait la Nintendo Switch... A quand l'annonce de la NS2 ?

