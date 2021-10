Nintendo Switch OLED : la puce contenue dans le nouveau dock serait bien compatible 4K/60fps

Pendant longtemps des rumeurs ont couru sur un modèle plus puissant de Nintendo Switch, et si certaines se sont révélées exactes, d'autres se sont, au contraire, révélées totalement fausses. La Nintendo Switch OLED n'est pas un Nintendo Switch Pro plus puissante et elle n'est pas compatible 4K.Cependant, avec le temps, on comprend mieux comment certaines rumeurs sont nées et même pourquoi elles perdurent. En effet, récemment, on a découvert que la nouvelle station d'accueil (ou dock) de la Nintendo Switch OLED incluait une puce pouvant être mise à jour. et que le cordon HDMI fourni avec la nouvelle console était compatible avec la norme HDMI 2.0 requise pour une sortie en 4K... Des infos qui ont incité un certain kawlums à chercher plus loin... Il a ainsi découvert que la puce du dock, fabriqué par Realtek était présentée par son fabriquant comme un "SoC multimédia 4K UHD" confirmant ainsi une rumeur datant d'avril dernier. Cela signifie que Nintendo pourrait un jour ajouter une option 4K / 60 FPS comme il l'a fait dernièrement avec le Bluetooth. Pour autant, une telle fonctionnalité n'aurait pas de sens aujourd'hui avec la résolution native des jeux de la Nintendo Switch même si la Tegra X1 de la Nintendo Switch pourrait techniquement la prendre en charge.

Il est plus probable que la station d'accueil de la Nintendo Switch OLED est prête à accueillir une Nintendo Switch plus puissante qui pourrait sortir dans els mois ou années à venir (on ne prend pas de risques.)

La Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible actuellement. Retrouvez notre test complet ICI et toutes nos news sur la console, LA.

Hi gamers. Nothing ever gets properly done on the internet so I decided to do some digging myself



The DP2HDMI chip on the Switch OLED dock is a RTD2172N KBDQH1 which seems to match what @SciresM datamined from the Switch OS back in January pic.twitter.com/6i2Z8zei0W — kawlums (@KawlunDram) October 11, 2021

Source : Videogameschronicle