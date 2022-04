Zelda Breath of The Wild 2 : Nintendo Switch et / ou Nintendo Switch Pro telle est (toujours) la question - Digital Foundry fait "machine arrière"

Souvenez-vous, il y a peu, l'équipe de Digital Foundry spécialiste sur le site Eurogamer dans l'analyse technique de jeux et de matériel lançait un pavé dans la mare en affirmant que les images des trailers de Zelda BOTW 2 (qu'on ne présente plus) ne pouvait pas provenir d'un jeu tournant sur la Nintendo Switch actuelle (lire article ICI.) En gros, les images accréditaient, selon eux, la sortie d'un modèle plus puissant de Nintendo Switch... Il n'en faudra pas plus pour que les sites du monde entier (dont votre site préféré- cherchez pas) relaye l'info et relance la machine qui a démarré, il y a bien longtemps... Aujourd'hui, dans sa dernière vidéo, la même équipe de Digital Foundry fait, en quelque sorte "machine arrière". En fait, ils ont été mal compris. dans leur vidéo précédente, ils notaient simplement que les trailers de Zelda BOTW 2 semblaient tourner avec "une résolution plus élevée". Donc, non, Zelda BOTW 2 n'est pas "trop gros pour la Nintendo Switch actuelle".

De toute façon, n'importe quel fan de Nintendo (et connaisseur du marché des jeux vidéo) sait très bien que même avec une Nintendo Switch 2, Nintendo ne fera pas la folie de se priver des millions de joueurs de la Nintendo Switch actuelle (surtout que Zelda BOTW 2 y ait annoncé depuis plus de cinq ans .) Donc, même si Zelda BOTW 2 est un jeu de lancement pour la Nintendo Switch 2, il restera vraisemblablement aussi un jeu du catalogue de la Nintendo Switch actuelle. Nintendo a toujours procédé ainsi que ce soit avec Zelda: Twilight Princess ou Zelda : Breath of The Wild, les deux épisodes de Zelda précédents, sortis simultanément sur deux consoles de générations différentes. De plus depuis, les consoles de la concurrence ont tendance à faie de même en continuant à faire vivre leurs différents modèles de console avec (une partie) du même catalogue.

Donc Zelda BOTW 2 sortira-t-il sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ? Ou seulement sur l'une des deux. Il faudra probablement encore patienter plusieurs mois pour en avoir la confirmation- ou pas.

Pour rappel, Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

