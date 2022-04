Digital Foundry pense que les vidéos de la suite de Zelda Breath of the Wild accréditent la sortie d'une nouvelle Nintendo Switch

L'annonce du report de la suite de Zelda Breath of The Wild, jusque-là prévue en 2022 , a été plutôt bien acceptée par les joueurs, la plupart l'ayant déjà anticipée et même acceptée. L'objectif étant que le jeu réitère le coup de maître du titre original, si tant est que cela soit possible. Zelda BOTW 2 est en effet le jeu le plus attendu du catalogue de la Nintendo Switch (avec, peut-être, Metroid Prime 4) et les joueurs sont patients et résilients. De plus, la Nintendo Switch ne manque pas de jeux en 2022 et d'autres devraient en outre encore être annoncés en cours d'année . Il n'y a de toute façon pas le choix, il faut prendre son mal en patience. En même temps, les fans de Zelda ont l'habitude. Les jeux Zelda se font souvent attendre, pour ne pas dire désirer... Il n'en reste pas moins qu'en mars 2023 , cela fera six ans que The Legend of Zelda Breath of The Wild est sorti. Un délai plutôt long, même pour un Zelda, mais pas inédit non plus.

The Legend of Zelda Breath of The Wild est en effet sorti six ans après The Legend of Zelda : Skyward Sword, l'épisode Wii, sachant que le jeu avait d'abord été annoncé pour 2015, puis reporté (souvenez-vous)... Confirmé ensuite pour une sortie en 2016 , en exclusivité sur Wii U (re-voir là) avant que finalement, Nintendo ne fasse une annonce en avril 2016 pour officialiser la sortie du jeu (qui n'avait alors pas de nom) en mars 2017 sur Wii U et Nintendo Switch (alors nommée NX.) Un cheminement façon montagnes russes émotionnelles que les (anciens) joueurs avaient déjà connu avec The Legend of Zelda : Twilight Princess qui lui aussi avait d'abord été annoncé (pour une sortie en 2005 en exclusivité sur GameCube) puis repoussé ( d'un an ) pour finalement sortir conjointement sur GameCube et sur Wii en décembre 2006 soit près de 5 ans après la sortie de The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Autant dire qu'il n'y a rien de nouveau et que les péripéties du développement de Zelda BOTW 2 ont même comme un arrière goût de déjà-déjà vu... De là, à affirmer que Zelda BOTW 2 aura le même destin que Twilight Princess et Zelda Breath of The Wild en sortant en même temps sur deux consoles de génération différente, il n'y a qu'un pas que ne nous gênerons pas de franchir allégrement. Déjà, lorsqu'on espérait que le développement du jeu soit cours et que sa sortie soit rapide, on croyait à une sortie conjointe. Alors plusieurs années après, alors que la Nintendo Switch s'apprête à fêter ses six ans , cela semble encore plus crédible. On vous en a déjà fait un pataquès- notamment ici. Chez la concurrence, cela se fait déjà beaucoup. Enormément de jeux sortent à la fois sur PS4 et sur PS5, assurant une transition en douceur et permettant à tous les joueurs Playstation de profiter de pratiquement tous les grands titres de la marque.

Pour autant, évidemment, on reste pour le moment dans le domaine de la pure spéculation. Et c'est toujours dans ce domaine que les spécialistes de Digital Foundry (que l'on connait pour leurs vidéos décortiquant la technique des derniers jeux sortis) se sont prononcés sur les images de Zelda BOTW 2 publiées jusqu'à présent- et notamment les dernières (voir vidéo ci-dessous à 22:38. ) D'après eux, les images du jeu montrées par Nintendo ne proviennent manifestement pas d'un titre tournant sur la Nintendo Switch actuelle. La différence de qualité entre le premier titre et le nouveau est d'après eux, frappante. Le jeu est étonnamment "net et clair" avec un rendu des nuages volumétriques jusque-là inédit (et difficilement envisageable) sur Switch et des transitions avec un anti-aliasing parfait, ce qui est "rare, même sur les jeux Xbox Series et PS5." Alors bien sûr, Nintendo a pu publier une vidéo avec une résolution plus élevée et un meilleur rendu. C'en est effet courant que le rendu final d'un jeu ne corresponde pas aux images publiées pour en faire la promotion (c'est arrivé d'ailleurs avec Zelda Breath of The Wild ). On peut aussi tout simplement penser que depuis, 2017, Nintendo a appris à repousser les limites de sa console... Cependant, comparé à tout ce qui s'est fait sur Nintendo Switch, même dernièrement, ce serait un vrai bond en avant. Evidemment, même si Zelda BOTW 2 sort sur une New ou Super Nintendo Switch, immanquablement, il sortira aussi sur les Switch de la génération actuelle. Jusqu'à présent les Zelda sortis sur deux consoles à la fois ont toujours été quasiment identiques visuellement. Si ce que suggère de Digital Foundry est vrai, cette fois-ci, il pourrait donc y avoir une vraie différence visuelle et graphique entre les versions...

Alors qu'en pensez-vous ? La plupart des séquences vues jusqu'à présent de Zelda BOTW 2 montrent-elles le jeu tel qu'il sortira sur Nintendo Switch- ou pas ? Et, d'ailleurs, croyez-vous à l'arrivée d'une nouvelle Switch en 2023 ?

Pour rappel, Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

Lire aussi au sujet de Zelda BOTW 2 :

