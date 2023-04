Les éléments d'icônes Zelda : Breath of the Wild de retour sur l'application Nintendo Switch Online

Il ne reste plus que quelques jours nous séparant de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui rappelons-le sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai prochain , et Nintendo a décidé de dépoussiérer ses anciens éléments d'icônes The Legend of Zelda : Breath of the Wild en proposant à ceux qui les avaient ratés de se rattraper. Les joueurs qui les possèdent déjà devront attendre la prochaine vague pour tenter de collecter plus d'éléments.

Proposés contre des points platine sur l'application du Nintendo Switch Online sous différentes catégories (personnages, fonds et cadres), ces éléments vous permettront d'encore plus personnaliser vos icônes utilisateurs et ainsi d'afficher votre attachement à ce Zelda. Une nouvelle vague sera proposée chaque mardi . De quoi rattraper votre collection.