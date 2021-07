Nintendo Switch OLED : 350€... 600€... 1000$... Les prix s'envolent déjà

Officialisée cette semaine, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue en octobre prochaine. Pour autant, il est possible dés aujourd'hui de précommander sa console auprès de certaines grandes enseignes et nous vous en avons fait une première liste ici. Comme toujours si vous voulez avoir votre console dès sa sortie ou, pourquoi pas, l'offrir pour Noël, il est plus que conseiller de la précommander dès aujourd'hui soit sur le net soit auprès de votre boutique préférée (tant qu'il y en a encore.) Evidemment, la rupture de stock n'est pas assurée et peut-être qu'il y aura suffisamment de Nintendo Switch (OLED) pour tout le monde... Cependant, si vous tenez vraiment à obtenir la console en fin d'année, pour être sûr de l'avoir au meilleur prix mieux vaut anticiper pour éviter de se faire "scalper".

En effet, on vous a déjà parlé plusieurs fois dans nos pages. Depuis quelques années, les sites marchands sont envahis par les "scalpeurs " ("scalpers" en anglais) des acheteurs qui ont repris et transformé la technique de trading dite du "scalping" qui consiste à revendre des produits financiers quelques centimes de plus que leur prix d'achat pour réaliser sur de très gros volumes de conséquents bénéfices en toute discrétion.

Une discrétion qui n'est cependant plus de mise avec les "scalpeurs" du net puisque généralement ils achètent en masse des produits déjà très demandés de façon à accélérer des ruptures de stocks pour se placer en situation de quasi monopole. A partir de là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et revendre leur produits, non pas quelques centimes de plus, mais plusieurs dizaines voire centaines d'euros au-dessus de leur prix initial. Une pratique qui frôle l'arnaque mais qui reste parfaitement légale et que certains considèrent même d'ailleurs comme faire partie de la loi du marché.

Ainsi, vous pouvez dès à présent acheter la Nintendo Switch (modèle OLED) à des prix étonnants.. Sur eBay.fr, vous trouverez ainsi la console à 349,99€ ce qui est, plus ou mois ne prix généralement constaté (même si les frais de port font grimper la note) mais aussi déjà des marchands qui n'hésitent pas à la proposer à 600 euros ! Ils ne l'ont même pas encore qu'ils la vendent déjà à 600€ ! Mieux sur ebay.com, la Nintendo Switch (modèle OLED) a déjà été repérée à plus de 1000$ ! Evidemment, cela peut choquer même si plus les prix sont très hauts, plus on peut penser que les personnes susceptibles de débourser de telles sommes ne sont pas tout à fait des personnes aux abois et que par conséquent elles ont les moyens de le faire.

Dans tous les cas, on vous conseille vivement d'anticiper vos achats et d'éviter d'acheter les produits neufs en dehors du circuit traditionnel surtout lorsque les prix diffèrent trop du prix de base conseillé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendu le 8 octobre 2021

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous toutes nos news sur la Nintendo SWITCH OLED

.