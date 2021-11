Nintendo Switch : l'attaque des clones

La Nintendo Switch est un formidable succès un peu partout dans le monde et cela devrait se confirmer une fois encore avec les fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas encore sauté le pas mais que vous avez inscrit la console sur votre liste de souhaits pour les fêtes, faut espérer que le Père-Noël ne se trompera pas... A moins que vous ne soyez collectionneur ou apprécier les inévitables clones auxquels toutes consoles à succès à droit. Jouables (pour certaines) en mode télé ou en mode portable et incluant des tas de copies de jeux divers tout en laissant la possibilité d'y ajouter d'autres roms, ces clones sont devenus au fil des ans un véritable marché à part entière qui fait la joie des sites marchands comme AliExpress mais aussi Amazon. Evidemment si vous savez ce que vous achetez, il n'y a pas de souci (sauf que bien souvent entre ce qui est promis et la réalité, il y a un gouffre) par contre si vous espériez une Nintendo Switch et que vous vous retrouvez avec une de ces machines, vous risquez de faire une drôle de tête sur les photos devant le sapin.

Si vous ne connaissez pas le monde merveilleux des clones de la Switch, le site Nintendo Life a fait un petit tour d'horizon des modèles actuellement en vente et c'est assez stupéfiant. Jugez par vous même.

Que diriez-vous pour commencer d'une Switch Lite OLED aux couleurs de la Switch standard (néon bleu / néon rouge) avec en prime deux manettes (inspirées par la concurrence) ? C'est ce que vous propose la console PS5000 de la société Anbernic (spécialiste des petites consoles "à la manière de".)

La CZT est une "Switch" (sans manettes détachables) jouable sur la télé ou en mode portable qui inclut près de 10 émulateurs différents et près de... 9000 jeux ! Qui dit mieux ? (voir détails sur Amazon.)

CoolBaby RS-17

Encore un clone orienté Rétro avec des roms de jeux, NES, Mega Drive, Game Boy, etc jouables en télé et en portable.

X20 Mini

Si vous préférez le trip Nintendo Switch Lite, la X20 MIni est pour vous. On y retrouve les sempiternelles mêmes roms de jeux NES, Mega Drive et tout le tralala habituel.

Si vôtre cœur balance constamment entre Sony et Nintendo, la X12 Plus pourra peut-être apaiser vos tourments grâce à son design mariant la forme d'une Ps Vita aux couleurs de la Switch (voir détails sur Amazon.)

Une console façon Switch Lite orientée jeux rétro permettant de jouer à près de 10 000 jeux (record battu) de consoles rétro (NES, Super Nes, DS, N64, etc) la Powkiddy propose en outre une prise en main qui se veut ergonomique...

Et on pourrait continuer longtemps avec d'autres clones plus ou moins intéressants qui peuvent selon les cas servir de consoles rétro, de lecteur multimédia ou de cale table.

Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife