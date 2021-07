Nintendo Switch OLED - Où la précommander au meilleur prix ?

Annoncé ce mardi 6 juillet à la surprise générale, la Nintendo Switch (modèle OLED) se présente comme une nouvelle déclinaison de la console hybride de Nintendo. Outre son écran OLED plus grand, principal argument de vente, cette console bénéficie d'un Dock amélioré avec un port éthernet, ou encore une amélioration du son et du socle derrière la console pour jouer en mode Sur Table. Vous trouverez d'ailleurs le comparatif des différents modèles juste-ici.

Bien évidemment qui dit nouvelle console dit bien sûr achat éventuel, et avec la folie des scalpers qui ont sévit pour les consoles PS5 et Xbox Series, on est forcément tenté de vouloir sécuriser un exemplaire pour profiter de cette Nintendo Switch (modèle OLED) lorsqu'elle sortira le 8 octobre 2021 . Pour vous aider à cela, nous vous laissons ci-dessous différents liens de précommandes pour les deux modèles présentés : le modèle blanc et le modèle néon bleu / rouge.

A noter que les liens de précommandes seront mis à jour lorsque de nouvelles boutiques proposeront le produits sur leur site.

