Un ado de 16 ans engrange plus d'1,7 million de dollars en spéculant sur la crise du COVID-19 et la forte demande autour des consoles et des cartes rares Pokémon

Les "scalpers" existent depuis des années mais avec la crise mondiale liée au COVID-19, c'est devenu un véritable phénomène de société qui ne cesse de prendre de l'ampleur. A la base le "scalping" est une technique de trading qui consiste à acheter des produits financiers pour les revendre très rapidement avec une variation de prix à peine perceptible mais qui reproduite des milliers et des milliers de fois permet d'engranger des bénéfices conséquents. Aujourd'hui, par extension, on désigne par le terme "scalpers" (ou "scalpeurs" en français) des personnes qui vont s'arranger pour acheter en masse des produits très demandés, participant à créer une rupture de stock et à les placer en position de monopole, leur permettant ensuite de revendre les mêmes produits à des prix bien plus hauts (parfois même délirants) que leur prix d'origine. Ainsi, il n'est pas rare désormais qu'avant même leur mise sur le marché, certains nouveaux produits soient déjà très difficiles à trouver. C'est arrivé par exemple à la Nintendo Switch (voir ici) et aux dernières consoles de SONY et de Microsoft mais aussi pour les derniers amiiibo dévoilés par Nintendo ou encore les cartes Pokémon du 30eme anniversaire disponibles chez McDonald's.

Si le phénomène a tendance à ulcérer la communauté des gamers, le site The Wall Street Journal vient de faire le portrait élogieux d'un jeune homme d'à peine 16 ans nommé Max Hayden qui durant l'année 2020 a engrangé près de 1,7 millions de dollars de revenus lui assurant un bénéfice de 110 000$ . Pour arriver à ce résultat, le lycéen a vendu des PS5 et des Xbox Series plus du double de leur prix officiel mais aussi toutes sortes d'articles comme des radiateurs, des baskets ou encore des cartes Pokémon rares. A l'arrivée, c'est une véritable petite entreprise qui contrairement à d'autres n'a pas connu la crise- bien au contraire. D'ailleurs, dans un premier temps, cela a mis mal à l'aise le père de l'adolescent, gêné que son fils profite de la situation de crise mondiale... Mais après réflexion, il s'est dit qu'il s'agissait après tout que de 'produits de luxe' et que c'était ce qu'on appelait tout simplement du "capitalisme" !

L'article a profondément choqué et énervé la communauté suscitant toutes sortes de réactions plus ou moins sympas à commencer par celles des sites Kotaku et Nintendo Life... Après, bien évidemment, Max Hayden n'est pas le seul à profiter de ce système qui reste à ce jour, parfaitement légal et qui de fait, à donc encore de beaux jours devant lui. D'ailleurs Max Hayden s'attend a engranger encore plus de revenus en 2021.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.