Spéculation et folie du cashback au Japon suite aux ruptures de stock de Nintendo Switch

Suite à l'épidémie du Coronavirus de Wuhan qui sévit actuellement et mettant la Chine quasiment sous cloche, Nintendo a confirmé que sa chaîne de production était impactée et qu'il fallait s'attendre à des ruptures de stocks au Japon- voir ici (mais pas, pour le moment, en Occident- voir là) Depuis la Nintendo Switch est assez difficile à trouver sur l'Archipel et c'est la même chose pour le jeu Ring Fit Adventure avec son Ring-Con... Des ruptures de stock d'autant plus importantes que, comme toujours dans ces cas-là, de nombreuses personnes, commerçants ou tout simplement joueurs, ont été tentées de spéculer et de faire du scalping en achetant le plus de consoles possibles (accentuant de fait les ruptures de stock) pour les revendre à un prix supérieur à celui du marché habituel.

Une pratique courante qui a été accentué ces derniers jours par la folie du "cashback", une pratique qui consiste à utiliser un site ou une application (qui sert de porte-feuille) pour payer ses achats et recevoir une commission sur le prix de chaque article acheté; une commission variant de 0,5% à 30% selon les différents acteurs du marché. Et justement, au Japon, l'application auPay proposait jusqu'à il y a quelques jours, une super promotion en offrant près de 20% de cashback sur chaque achat effectué en l'utilisant.

Ainsi, certains n'ont pas hésité à acheter des monceaux de consoles et de jeux (en négociant leur prix parfois) et récupérer ainsi 20% du montant dépensé... Sachant qu'ensuite, ils pouvaient facilement revendre leur butin à Kaitori Rudeya, une enseigne très connue au Japon qui achète les Nintendo Switch à un très bon prix, parfois même supérieur au marché, en fonction de l'offre et de la demande !

Autant dire que certains se sont fait une belle marge comme on peut le constater avec ces images de tweets compilées par ce blog japonais et que vous pouvez retrouver sur cette page.

Source : Esuteru