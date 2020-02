Nintendo s'excuse pour les pénuries de Nintendo Switch au Japon officiellement dues à l'épidémie de Coronavirus

C'était une rumeur (voir ici mais Nintendo vient de la confirmer par une déclaration officielle publiée sur son site officiel . Il y a bien, au Japon, une pénurie de Nintendo Switch mais aussi d 'accessoires suite à l'épidémie en Chine de coronavirus 2019n-CoV communément nommé coronavirus de Wuhan qui provoque depuis décembre dernier une crise sanitaire et une psychose mondiale.

Rappelons qu'à ce jour (au 6 février 2020 ) on compte officiellement près de 560 décès et plus de 28 000 personnes infectée s rien qu'en Chine sachant que l'épidémie s'étend désormais à de très nombreux pays...

Retrouvez la déclaration officielle de Nintendo ci-dessous :