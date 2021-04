Pokémon : 50 cartes à collectionner débarquent chez McDonald's

Comme cela arrive de temps à autres, les Pokémon reviennent dans le menu pour enfants de McDonald's. Le géant de la restauration rapide ayant pris la résolution de ne plus offrir de jouet en plastique dans ses Happy Meal, anticipant la future loi "économie circulaire", cette fois, ce sont des cartes du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon que les petits et grands enfants pourront découvrir avec leur menu. McDonald's annonce près de 50 cartes à collectionner pour le 25eme anniversaire de la licence qui seront disponibles jusqu' au 18 mai. Notez qu'aux Etats-Unis, ces cartes collectors ont fait l'objet d'un véritable trafic et certaines sont d'ailleurs encore revendues sur Internet à prix d'or.

Retrouvez ci-dessous le spot publicitaire actuellement diffusé à la télévision en France.

