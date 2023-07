Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : mot de passe pour obtenir un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres

Si vous jouez à Pokémon Écarlate et Violet, cette annonce est pour vous. A l'occasion de l'arrivée de Pokémon-ex Téracristal dotés de types inhabituels dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon et notamment d'un Dracaufeu-ex de type Obscurité, vous pouvez obtenir durant toutes les vacances, un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres via l'option cadeau Mystère. Pour cela, il suffit de suivre les instructions ci-dessous et d'entrer le code suivant DARKTERA0006 avant le jeudi 31 août 2023 à 23:59 UTC .

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Marche à suivre pour obtenir un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres :

Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Entrez le mot de passe « DARKTERA0006 ». Le cadeau est transféré dans votre jeu. Il apparaîtra dans votre équipe ou dans votre Boîte Pokémon. N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Découvrez ci-dessous un aperçu de la puissante carte Dracaufeu-ex de type Obscurité, et préparez-vous à l’ajouter à votre collection dès la sortie de l’extension Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes le 11 août 2023.

Source : Pokemon