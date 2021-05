Zelda Skyward Sword HD : ou acheter au meilleur prix la figurine amiibo Zelda et son Célestrier ?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera l'un des évènements de cet été et peut-être (on l'espère) l'un des premiers "cadeaux" de Nintendo pour le 35eme anniversaire de la licence. La sortie du jeu sera accompagnée par celle d'une nouvelle figurine amiibo : Zelda & Célestrier; une figurine qui a déjà fait chauffer pas mal de claviers car son prix est plus élevé que celui des amiibo traditionnels. De plus, elle est obligatoire pour bénéficier d'une nouvelle option du jeu sans compter qu'elle est déjà très rare à trouver- ce qui est comble vu qu'elle n'est pas encore sortie.

Cependant, il y a encore des sites qui prennent les précommandes et il est donc encore possible de la trouver. Et même si on peut penser qu'il y aura réassorts, si vous voulez vraiment la figurine, mieux vaut ne pas trop trainer...Pour vous aider à vous y retrouver, on a regroupé ici les sites qui propose la figurine sachant que le prix est donné à titre indicatif. Généralement, le prix est ajusté au moment de la sortie de l'article précommandé. De plus, il faut souvent ajouter les frais de port.

OU PRECOMMANDER L'AMIIBO ZELDA & CELESTRIER :

Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette news mais aussi à partager vos bons plans.