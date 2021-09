Zelda, Pikmin... Découvrez Goutte d'Eau : de magnifiques peintures gouaches originales inspirées par Nintendo

Vous l'avez peut-être déjà noté, certains articles (notamment les Chroniques sur les Origines de Pikmin ou encore l'interview de Yoan Fanise) s'étaient vu illustrés par des gouaches, des animations ou encore des dessins. Nous devons ces productions au collectif Goutte d'Eau, grâce à eux nous avons pu mettre en valeur les liens entre Pikmin et Super Mario 64 ou encore fournir un joli fan-art pour le jeu Road 96, il est temps pour nous de vous dévoiler certaines pièces créées par Goutte d'Eau, notamment des gouaches inspirées par Nintendo et ses univers.

Commençons tout d'abord par rappeler à notre bon souvenir le dessin illustrant la connexion entre Olimar et son anagramme Mario, réalisé spécialement pour la Chronique, ce dessin pourrait être le début d'une longue série.

Des illustrations pour la Chronique Pikmin :

Suite à ce dessin, une animation fut elle aussi réalisée afin de dynamiser le rendu visuel de la chronique, celle-ci demanda de nombreuses heures de travail pour un résultat très dynamique.

Des gouaches originales reprenant Nintendo :

Vint ensuite la première gouache originale illustrée par Goutte d'Eau, cette commande avait pour but...d'illustrer mon salon je dois l'avouer. Mélangeant les univers et les styles graphiques de deux Zelda, à savoir Skyward Sword et Breath of the Wild, cette peinture a su trouver sa place au-dessus de goodies de la saga et des jaquettes des différents épisodes.

Ce fut ensuite de nouveau le tour de Pikmin et Olimar eut droit lui aussi à sa gouache originale. Celle-ci est inspirée par Pikmin 3, notamment par son ambiance et le feeling qui se dégage du jeu. Celle-ci servit notamment de couverture à la Chronique comme vous avez sûrement pu le constater.

L'escapade Pikmin effectuée, ce fut le retour à la saga légendaire avec cette fois-ci, une peinture spéciale pour la sortie de Skyward Sword HD reprenant l'amiibo Zelda et son céléstrier ainsi que Link et son céléstrier rouge/

Mais aussi des travaux divers, manga, anime, films ou autres licences de jeux vidéo.

https://www.instagram.com/p/CSHnGGxM81O/

Guts de Berserk

https://www.instagram.com/p/CR4OylbJHAZ/

Naruto Uzumaki de Naruto

https://www.instagram.com/p/CPbBTBilSs5/

Chihiro du Voyage de Chihiro

https://www.instagram.com/p/CSPQwHHMC2V/

Zoro de One Piece

https://www.instagram.com/p/CPgTx0mlVpf/

Kingdom Hearts

Si ces peintures, animations et dessins vous ont tapé dans l'oeil, nous vous invitons à aller faire un tour sur la page instagram de Goutte d'Eau en cliquant sur ce lien.