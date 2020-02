The Legend of Zelda : Brick of The Wild : le souffle sauvage recréé en LEGO

Depuis sa sortie, The Legend of Zelda : Breath of The Wild ne cesse d'inspirer les fans du monde entier dont certains qui s'amusent notamment à recréer l'univers du jeu en LEGO (voir la ou la.) Depuis l'année dernière, un projet nommé" Brick of The Wild" inspire des passionnés qui reconstruisent patiemment des passages cultes du jeu avec des briques. En attendant la sortie un jour, pourquoi pas, d'un "vrai" LEGO The Legend of Zelda, nous vous invitons à découvrir leur travail grâce à une vidéo publiée par la page Youtube Beyond the Brick.

Source : Youtube