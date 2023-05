Nintendo Switch Online - Les icônes de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont de retour jusqu'au 11 mai

Avis aux possesseurs d'un abonnement Nintendo Switch Online. Si comme votre serviteur vous aimez dépenser vos Points Platines dans les icônes de Nintendo Switch pour vous permettre de créer vos propres images de profil, le dernier set d'icônes dédié à The Legend of Zelda Breath of The Wild est disponible jusqu'à jeudi 11 mai. Une occasion de mettre la main sur les éléments que vous auriez pu loupé lors de la première vague de distribution. Reste maintenant à savoir quelles seront les autres licences qui auront le droit à leurs propres icônes pour la seconde moitié du mois de mai. Beaucoup pensent logiquement à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, mais nous attendrons tout de même une confirmation officielle de la part de Nintendo.