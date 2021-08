Zelda Skyward Sword HD : un bug très embêtant repéré par les joueurs dans la raffinerie de Lanelle

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est désormais disponible sur Nintendo Switch depuis plusieurs jours et s'il est globalement bien accueilli, il semblerait qu'un petit bug ait été repéré par les joueurs. En effet, beaucoup se plaignent sur les réseaux sociaux d'un bug survenant dans une salle de la raffinerie de Lanelle dans laquelle il faut pousser un bloc pour atteindre une plateforme et continuer sa progression. Le problème c'est que le bloc se bloque, empêchant alors le joueur de poursuivre le jeu. Heureusement, ils emblerait que le bug ne soit pas aussi définitif que celui, célèbre de la version Wii puisque bien souvent, il suffit de quitter le jeu et de le relancer pour que le problème disparaisse... Malheureusement, il est possible aussi que le bug se reproduise plusieurs fois... Si cela vous arrive vous devez alors persister, peut-être en éteignant carrément la console avant de relancer le jeu. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser l'amiibo pour ressortir de la pièce avant d'y retourner

C'est dans tous les cas important de connaître l'existence de ce bug si vous jouez au jeu car des rumeurs prétendent que certains joueurs sont au bord de la folie à force de tourner en rond dans la raffinerie de Lanelle sans comprendre ce qu'il faut faire... Pour voir à quoi ressemble ce bug, retrouvez-le capturé par un membre du forum Reddit ci-dessous.

Pour le moment on ne sait pas ce qui provoque ce bug mais on espère qu'une mise à jour viendra lui administrer une bonne correction. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaires.

rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire ICI. Retrouvez en outre LA REVUE DE PRESSE compilant une poignée de tests avec leurs notes publiés par nos confrères, LA.

LIRE AUSSI : Zelda Skyward Sword HD : les commandes Wii sont-elles meilleures que celles de la version Nintendo Switch ?

Voir aussi :

LIRE AUSSI : ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?

Source : Reddit