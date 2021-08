Zelda Skyward Sword HD : les commandes Wii sont-elles meilleures que celles de la version Nintendo Switch ?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est sorti depuis quinze jours et il remporte semble-t-il un bon succès sur Nintendo Switch. Globalement, l'accueil du jeu par les médias a d'ailleurs été plutôt positif (voir la revue de presse) même s'il n'a pas été aussi bon qu'en 2011 à la sortie du titre original sur Wii. Il est vrai que généralement les remasters ne peuvent pas prétendre provoquer le même impact et le même engouement que leur modèle de base. Dans notre test du jeu, nous avons loué le travail sur l'image et le son qui nous a permis de redécouvrir le jeu sous un œil neuf et, notamment, de s'apercevoir qu'il avait finalement un coté bac à sable assez poussé et qu'il était même contemplatif contrairement à ce que l'on pensait. Les environnements sont en finalement assez proches de ceux de Breath of The Wild, à la différence qu'il y en a moins, qu'ils sont plus concentrés et qu'ils sont reliés entre eux par le Ciel donnant la fausse impression qu'ils ne sont justement pas reliés entre eux (le Ciel faisant en réalité office de plaines d'Hyrule et le Celestrier remplaçant Epona.)

Dans un article publié avant la sortie du jeu sur Nintendo Switch, on avait tenté de faire le point sur les qualités et les défauts du jeu en pointant du même coup les idées reçues et les fausses affirmations répétées à longueur d'article sur le titre. Il est vrai que si Skyward Sword est un jeu épique et féerique, il n'est pas pour autant dénué de défauts. Seulement ce ne sont pas forcément ceux que l'on met toujours en avant. Pour votre serviteur, le plus gros problème du jeu est qu'il se retrouve piégé entre son désir de renouveau et celui de rester proche des titres précédents, Quant aux problèmes avec les commandes c'est plus dans l'utilisation à outrance de la Wiimote (avec l'épée, dans les scènes de vol, de nage, de musique) qu'il faut les chercher que dans la nécessité de recalibrer régulièrement la manette. Des problèmes qui n'ont évidemment pas pu être réglé avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch puisqu'il font partie intrinsèquement du jeu.

Il n'empêche, Nintendo a axé beaucoup sa communication autour des améliorations de confort et de commandes apportées à The Legend of Zelda: Skyward Sword HD n'hésitant pas à affirmer que le jeu était désormais parfait pour le mode portable et la Nintendo Switch Lite grâce aux commandes "classiques" mais aussi que les commandes par mouvements avaient été améliorées grâce aux Joy-Con. Mais qu'en est-il exactement ?

Si cela dépendra sans doute du genre de joueurs que vous êtes et de vos habitudes de jeu, le site GameXplain a eu la bonne idée de ressortir la version Wii du jeu afin de s'essayer à un petit test de comparaison. Pour cela le testeur a placé les deux jeux (et donc deux téléviseurs) côte à côte et créé une manette hybride en réunissant un Joy-Con et une Wiimote (et un Joy-Con et un Nunchuck.) Le résultat de ce test en surprendra plus d'un puisque finalement, la Wiimote se révèle très souvent plus pratique et plus précise. Quant au problème de calibrage, il n'intervient qu'après des moments de pause nécessitant de poser la manette sachant qu'en appuyant sur la croix, on peut aussi la recentrer. Sur Nintendo switch, à cause du gyroscope, la manette a aussi tendance à "dériver" obligeant le joueur à appuyer très souvent sur Y. A l'arrivée, les commandes par mouvements ne sont pas mieux sur Nintendo Switch car celles de la Wii n'étaient pas mauvaises comme on l'entend souvent. Cependant, sur Nintendo Switch, les commandes par mouvement restent tout à fait appréciables d'autant plus que des améliorations ont été apportées, notamment pour le lancer de bombes, beaucoup plus simples ou encore en ajoutant la possibilité de gérer les caméras. Le testeur rappelle en outre que la version Switch permet aussi de jouer aux sticks et aux manettes... Cependant, il y aurait là encore beaucoup à dire puisque la maniabilité aux sticks est loin d'être évidente d'autant plus que Nintendo n'a pas harmonisé les commandes du jeu entre celles par mouvements et celles dites "classiques" ce qui rend difficile la possibilité de passer d'une configuration à l'autre.

Pour autant que cela ne vous empêche de découvrir The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avec les commandes qui vous iront le mieux. Le jeu reste en outre un monument avec des moments d'anthologie (notamment la fin...) de superbes donjons, de grands personnages, des items bien pensés et bien utilisés, un style graphique original et une bande son inoubliable.

Alors comment jouez-vous à The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ? Avec les sticks et les boutons ? Ou avec les Joy-Con ? Ou encore en alternant les deux possibilités ? Et pensez-vous que els commandes sont mieux que sur Wii ? Comme toujours n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire ICI. Retrouvez en outre LA REVUE DE PRESSE compilant une poignée de tests avec leurs notes publiés par nos confrères, LA.

