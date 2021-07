TEST : The Legend of Zelda : Skyward Sword HD - Le Zelda de la Wii revient sur Nintendo Switch

Il y a encore quelques semaines , nous espérions que pour les 35 ans de The Legend of Zelda, nous allions enfin pouvoir jouer à la suite tant attendue de Breath of The Wild... Finalement, non seulement il va falloir patienter mais en guise d'anniversaire, on devra se contenter d'un nouveau Game & Watch (voir ici) mais aussi et surtout de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD le remaster du Zelda de la Wii sorti il y a tout juste 10 ans pour les 25 ans de la Legend ! La boucle est ainsi dire bouclée. Le jeu revient donc dès aujourd'hui sur Nintendo Switch dans une version HD apportant pas mal d'améliorations de confort et surtout une toute nouvelle jouabilité. Alors le Zelda le plus mal aimé va-t-il finalement être réhabilité ? Eléments de réponse avec notre test complet à lire ICI

