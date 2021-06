Le Game & Watch The Legend of Zelda dévoilé pour les 35 ans de la licence

Alors que visiblement une compilation Switch de jeux The Legend of Zelda ne soit pas au programme de Nintendo pour les 35 ans de la licence, Eiji Aonuma nous a néanmoins dévoilé une "petite surprise" ce jour. A l'instar du Game & Watch estampillé Mario Bros. sorti l'année dernière pour les 35 ans de la licence du plombier moustachu, aujourd'hui nous avons eu la confirmation de l'existence d'un Game & Watch The Legend of Zelda à venir dans toutes les boutiques.

Proposant une horloge interactive ainsi qu'un minuteur, ce Game & Watch proposera surtout 4 jeux dans ses entrailles :

The Legend of Zelda

Zelda II - The Adventure of Link

The Legend of Zelda : A Link's Awakening

VERMIN, un jeu Game & Watch