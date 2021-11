Nintendo lance trois sites internet dédiés à The Legend of Zelda avec des tas d'informations et de magnifiques artworks

Cette année , Zelda a 35 ans. Si pendant quelque temps, nous avons fantasmé sur une célébration monstrueuse se terminant en apothéose avec la sortie de Breath of The Wild 2. Nintendo nous a vite faite redescendre sur terre. Pas de grande fête cette année mais, tout de même, la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch et surtout, celle, dans quelques jours d'un Game & Watch : The Legend of Zelda.

Dans le sillage du Game & Watch sorti l'année dernière et dédié à Super Mario, le Game & Watch : The Legend of Zelda va nous permettre de retrouver dans le creux de la main trois épisodes phares de la légende : The Legend of Zelda et Zelda II - The Adventure of Link, les deux épisodes fondateurs de la NES ainsi que The Legend of Zelda : A Link's Awakening, l'inoubliable jeu du Game Boy. Pour plus d'infos, voir nos news précédentes. Pour les fans, c'est un cadeau incontournable de la fin d'année et, on l'espère, une belle façon de faire découvrir ces jeux cultes à toute une nouvelle génération de joueurs.

Pour l'occasion, Nintendo Japon vient d'ouvrir trois sites Internet dédiés à chacun des trois jeux :

Ces sites sont évidemment en japonais (mais on peut facilement les traduire si besoin.) On y trouve des artworks, des images mais aussi des infos très intéressantes. Ces trois sites sont une vraie mine d'or pour les fans et on vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Par ailleurs, sur le blog de Nintendo Japon vous pouvez aussi retrouver des images qui montrent les différences entre les versions occidentales et japonaises des premiers Zelda. Pour en avoir un aperçu, vous pouvez aussi retrouver une sélection d'images et d'artworks en provenance de ces sites sur cette page.

Pour rappel, la console Game & Watch : The Legend of Zelda est attendue le 12 novembre 2021 et vous pouvez la précommander sur Amazon à 44,99€ (voir lien partenaire) ou encore sur FNAC à 49,99€

Voir aussi :

Source : Nintendo