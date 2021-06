Nintendo n'a prévu aucune campagne spéciale et aucun nouveau jeu pour célébrer le 35eme anniversaire de Zelda

Le Nintendo Direct de l'E3 2021 a réservé son lot d'annonces plus ou moins surprenantes- voir les détails ICI. Evidemment, on retiendra surtout les nouvelles images du prochain Zelda que l'on a hâte de découvrir (voir là) Cependant ceux qui s'attendaient à découvrir encore plus de Zelda avec de nouveaux portages et un évènement spécifique ont forcément été déçus. Alors certes, Eiji Aonuma, producteur de la série depuis des années, a bien présenté un très joli Game & Watch : The Legend of Zelda qui sortira en novembre prochain (voir les détails ICI) mais il a pris soin de préciser que pour les 35 ans de la licence "aucune campagne spéciale ni aucun nouveau jeu n'étaient prévus".

Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à découvrir un The Legend of Zelda Direct qui annoncerait un programme de folie- comme celui que l'on rêvait... Une déception et un camouflet de plus pour les insiders qui prédisaient le retour dès cette année de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD dans une compilation sur Nintendo Switch. C'est le cas, par exemple de Andy Robinson du site VGC qui dans un tweet daté du 18 février dernier affirmaient que les deux portages HD de la Wii U sortiraient à 100% sur Switch cette année ! Une affirmation qui oblige aujourd'hui journaliste a se défendre sur Twitter en expliquant qu'il n'est pas facile de prédire les dates et qu'il a eu tord d'employer le terme "100%" car Nintendo est seul maître de son calendrier. Même son de cloche chez Jeff Grubbs, journaliste à GamesBeat qui avait expliqué que Nintendo avait voulu d'abord que les joueurs se focalisent sur The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avant de révéler les autres jeux Zelda à venir sur Switch cette année. Pour lui, si Nintendo ne ressort pas The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD cette année sur Nintendo Switch c'est parce que la firme n'est pas certaine que Zelda BOTW 2 soit prêt en 2022... Ainsi, si jamais un report s'impose, au moins, les deux portages pourront faire patienter les fans...

En résumé, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD ne sortiront pas cette année mais ils arriveront un jour- ce que n'importe qui connaissant un peu le marché des jeux vidéo pourrait affirmer.

Quoiqu'il en soit, cette année, il faudra se contenter de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch et du Game & Watch : The Legend of Zelda.

Retrouvez aussi toutes nos news de l'E3 2021 :

For those disappointed with the Skyward Sword remaster, Wind Waker and Twilight Princess are 100% coming this year. So that's at least one good 3D Zelda. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021

I am not pretending to have perfect insight into Nintendo. But this lines up with the company's recent strategy of holding these kinds of games even after they're ready. Pikmin 3 Deluxe was done for months before we got it. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 15, 2021

Source : Nintendolife