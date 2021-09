Console Game & Watch : The Legend of Zelda en précommande

Si pendant quelques semaines, on a espérer que Nintendo nous offrirait un super 35eme anniversaire de Zelda avec des portages Nintendo Switch de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et la sortie en guise de bouquet final de Breath of The Wild 2, depuis on sait que Nintendo n'a rien prévu pour l'occasion et qu'il faudra se contenter de la console Game & Watch : The Legend of Zelda. Pour rappel, cette console évènement reprend le design des vieux Game & Watch mais y ajoute une touche de modernité, l'écran étant en couleur et la console incluant de base quatre jeux : trois classiques de la Legend + un petit jeu revisité (voir détails ci-dessous ou ICI.)

Retrouvez ci-dessous une présentation, des images et le trailer de la console Game & Watch : The Legend of Zelda