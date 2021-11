Un coup d'œil sur le Game & Watch: The Legend of Zelda et ses easter-eggs en photos et vidéos

Attendu pour le 12 novembre prochain , le Game & Watch: The Legend of Zelda se montre un peu plus en détails aujourd'hui au travers d'une série de photos et de vidéos dudit objet. Si nous connaissons bien les titres que la console embarquera, la console embarquera aussi une horloge numérique (à l'instar du Game & Watch: Super Mario Bros) et quelques petits clins d'œil bienvenus. Voici la liste des quatre jeux qui seront jouables sur la console :

The Legend of Zelda (Nes)

(Nes) Zelda II: The Adventure of Link (Nes)

(Nes) The Legend of Zelda : Link's Awakening (GameBoy)

(GameBoy) et enfin une version spécialement modifiée de Vermin, le tape-taupe de Nintendo avec cette fois-ci Link en protagoniste.

Sur un site internet dédié (accessible en cliquant ici), Nintendo est revenu en détails sur le produit et a même révélé quelques surprises. En effet, lorsque l'horloge arrivera à l'heure fatidique de 12:00 (midi ou minuit donc), une bataille contre Ganon lui-même se déclenchera et les joueurs auront le loisir de laisser l'Intelligence Artificiel se charger de la bête ou bien pourront eux-mêmes participer en contrôlant Link. Vous pourrez aussi, au cours de la minuterie intégrée, vous battre contre des hordes d'ennemis dans trois environnements différents (désert, forêt et dans un donjon) dans le style de Zelda II : The Adventure of Link. Enfin, un mode survie sera aussi intégré dans lequel vous devrez tenir le plus longtemps possible face à vos adversaires. Voici les vidéos illustrant ces différents événements sur la console :

Le mode minuterie :

Le mode survie :

Le Game & Watch : The Legend of Zelda sera disponible le 12 novembre prochain au prix conseillé de 49,99 euros.

Source : Nintendo