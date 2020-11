La Game & Watch Super Mario Bros. arrive à faire tourner DOOM

Machine à laver, test de grossesse, four, c'est désormais une habitude pour les bidouilleurs de vouloir faire tourner DOOM sur tout les supports possibles et imaginables. Avec la sortie de Game & Watch Super Mario Bros., il ne fallait pas attendre longtemps pour que le challenge soit relevé par un certain Konrad Beckmann.

Après avoir réussi à contourner les protections mises en places par Nintendo, le hacker a réussi à s'affranchir des limitations techniques de la petite console portable pour proposer DOOM dans une version certes amoindrie, mais qui a le mérite de tourner. Vous retrouverez une vidéo récapitulative de cet exploit ci-dessous.